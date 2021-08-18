Палитра на миллион долларов: 5 оттенков волос, которые делают образ визуально роскошным

Чтобы ваш образ имел дорогой и роскошный вид, достаточно покрасить волосы в нужный оттенок. Среди "дорогих цветов волос" "платиновый блонд", молочный шоколад и другие, которые особенно нравятся голливудским звездам.

Важно добавить, что главным фактором роскошного образа является не только окраска, но и состояние локонов. Поэтому не забывайте правильно и регулярно ухаживать за волосами.

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Оттенки волос, которые делают образ дорогим

Платиновый "блонд"

Роскошный цвет волос, который обеспечит много комплиментов от окружающих. Тем не менее, чтобы сохранить желаемый оттенок, придется тщательно ухаживать за ним. В противном случае может появиться желтизна. В частности, если вы освещаете темные пряди, то делайте это только с помощью профессионала и в несколько этапов. Только тогда можно получить действительно "дорогой" результат.



Модное окрашивание / Фото из инстаграма Селены Гомес

Молочный шоколад

Тенденция на натуральные оттенки шевелюры также имеет роскошный эффект. Преимущество молочного шоколада в том, что он является универсальным, гармонично сочетается со всеми типами внешности, придает волосам сияющий и текстурированный вид.



Как выбрать дорогой цвет для волос / Фото из инстаграма Ханга Ванго

Черный шоколад

Если вам по нраву образ вспыльчивой брюнетки, то такой цвет волос будет идеальным выбором. Локоны оттенка черного шоколада выглядят изысканно и благородно. Однако черные волосы визуально добавляют женщинам лишнего возраста. Поэтому такой цвет больше подойдет женщинам цветотипа "зима" – светлая кожа, русые или темные волосы, серые, голубые или карие глаза.



Эффектный бьюти-акцент / Фото из инстаграма Ханга Ванго

Солнечный блонд"

Блондинки – это девушки, которые очаровывают с первого взгляда. Теплый "блонд" является особенно нежным и натуральным оттенком для изысканного окрашивания волос. Если вы стремитесь сделать свой образ более уникальным, то смело добавляйте своей шевелюре карамельных, медовых и золотистых ноток.



Дорогой образ со стильным оттенком волос / Фото из инстаграма Ханга Ванго

Холодный каштан

Холодный темный оттенок поражает своей эффектностью и изысканностью. С помощью такого цвета волос можно превратиться в яркую, броскую и загадочную женщину. Однако старайтесь избежать любых рыжих бликов на прядях. Вместо этого отдавайте предпочтение легкому серебристому флеру, матовому эффекту, богатым переливам каштанового цвета.

Пример дорогого цвета волос / Фото из инстаграма Ханга Ванго