Весна 2021 года продолжает пропагандировать нежность и естественность в макияже и косметике. Не перестает быть популярным пастельный маникюр. Однако он может быть не таким простым – убедитесь сами.

Когда за окном все теплеет, хочется так же расцвести и использовать в своих look только самые яркие цвета. Нейл-эксперты не против их использования, однако они склоняются к более пастельным цветам со своими фишками и деталями.

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15 трендовых идей для пастельного маникюра

Сочетание пастельных цветов радуги

Сезон весны 2021 учит нас не бояться экспериментировать. Такой вариант маникюра позволит попробовать несколько цветов сразу.

Пастельное омбре

Если для вас однотонный маникюр слишком прост, советуем попробовать омбре. Плавный переход цвета придаст образу нежности и легкости.

Нежно-матовая пастель

Снова можно выбрать разные цвета, но уже не радуги, а более нюдовые.

Пастельная волна

Одним из весенних трендов является свежесть! Поэтому, если хотите добавить не только сложности, но и свежести – экспериментируйте с волнами.

Розово-пастельные облака

Несмотря на то, что наиболее трендовым пастельным цветом весны 2021 является цвет морской волны, розовый не сдает позиций. А розовые облачка на ногтях будут проявлением вашей креативности и оригинальности.

Небесно-голубая пастель

Для тех, кому слишком сложными представляются принты или рисунки, советуем попробовать голубую пастель. Она будет выглядеть не менее роскошно.

Разноцветный французский маникюр

Позвольте цветам расцветать не только возле дома, но и на ваших ногтях.

Абстрактно-пастельный дизайн

Абстрактный дизайн наряду с однотонным будет смотреть интересно и стильно.

Мраморная пастель

Несколько простых линий светлого оттенка придадут вашему маникюру особой утонченности.

Пастельный полумесяц

Такой маникюр является довольно простым, поэтому его сможет повторить каждая. Просто выберите любимые пастельные цвета, нарисуйте полумесяц возле кутикулы и проведите тонкую линию рядом.

Пастельные ромашки

Еще один несложный вариант весеннего маникюра. Он будет выглядеть стильно и ярко. Просто нарисуйте ромашки возле кутикулы.

Разноцветный полумесяц

Этот вариант напоминает предыдущий с полумесяцем, но здесь все наоборот. Выглядит не менее изысканно.

Желтая пастель

Желтый цвет – отличный выбор для весеннего маникюра. Капля дизайна довершит его стиль.

Разноцветная пастель с принтом тай-дай

Принт тай-дай до сих пор в моде и продолжает покорять весну 2021.

Пастельный бриз

Если ждете летнего отпуска, чтобы наконец насладиться отдыхом у моря, то предлагаем освежить образ бризом на ногтях.