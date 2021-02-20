Косметика прочно закрепилась в современном обществе. С помощью макияжа можно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Часто возникают вопросы относительно того, какие ингредиенты используют для производства косметики.

Конечно компоненты любой косметики зависят от ее производителя, а также от типа и назначения. Однако есть список ингредиентов, которые в основном используются во всех косметических средствах.

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Тушь для ресниц

Используется 5 основных ингредиентов:

Масла . Большинство из них содержат кунжутное, минеральное или эвкалиптовое масла. Также может быть льняное, касторовое и ланолиновое. Масла помогают туши прилипать к щеточке, а затем к ресницам. Масла также помогают предотвратить сгущение.

. Большинство из них содержат кунжутное, минеральное или эвкалиптовое масла. Также может быть льняное, касторовое и ланолиновое. Масла помогают туши прилипать к щеточке, а затем к ресницам. Масла также помогают предотвратить сгущение. Воск . Тушь содержит пальмовый воск, парафин, пчелиный или карнаубский воск. Они особенно полезны в водостойких тушах.

. Тушь содержит пальмовый воск, парафин, пчелиный или карнаубский воск. Они особенно полезны в водостойких тушах. Консерванты . В частности, содержит гуанин и много других стабилизирующих химикатов.

. В частности, содержит гуанин и много других стабилизирующих химикатов. Красители . Черная тушь окрашена смолой, углем, золой и оксидами железа. Коричневая – химическими смолами, корой деревьев и искусственными красителями. А зеленая, красная, синяя и тому подобное содержат другие искусственные красители.

. Черная тушь окрашена смолой, углем, золой и оксидами железа. Коричневая – химическими смолами, корой деревьев и искусственными красителями. А зеленая, красная, синяя и тому подобное содержат другие искусственные красители. Вода. Она используется как основа для других ингредиентов, но в некоторых производственных процессах вода не нужна.



Тушь для ресниц / Фото pexels

Тональная основа

Оксид цинка . Это минерал, который благоприятно действует как антиоксидант. Оксид цинка не является химическим веществом.

. Это минерал, который благоприятно действует как антиоксидант. Оксид цинка не является химическим веществом. Оксид титана – минерал, который помогает отражать солнце и защищать кожу, поглощая УФ-излучения.

– минерал, который помогает отражать солнце и защищать кожу, поглощая УФ-излучения. Ретинилпальмитат – эфирная форма витамина А. Он помогает стимулировать кожу для лучшего внешнего вида.

– эфирная форма витамина А. Он помогает стимулировать кожу для лучшего внешнего вида. Оксихлорид висмута – минерал, устойчивый к Солнцу и воде. Кроме того, он помогает придать коже сияющий и здоровый вид.

– минерал, устойчивый к Солнцу и воде. Кроме того, он помогает придать коже сияющий и здоровый вид. Токоферилацетат. Содержит витамин Е, который защищает от старения и вредных факторов окружающей среды. Также он полезен для чувствительной кожи.



Тональная основа / Фото pexels

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Помада, блеск для губ

Помада содержит:

3 типа воска – карнаубский, канделильский и пчелиный.

Касторовое, минеральное и ланолиновое масла.

Масло какао.

Красители: оксихлорид висмута, фиолетовый марганец, диоксид титана, красные красители D&C и оранжевые D&C.

Консерванты.



Помада / Фото pexels

Блеск для губ содержит: вазелин, слюда, карнаубский и пчелиный воск, парабены, которые являются синтетическими консервантами, оксиды железа и титана, которые являются красителями. Он также содержит кармин, еще один синтетический консервант, происходящий от кошенильных насекомых. Также используются различные масла, такие как касторовое масло, масло витамина Е, минеральное и масло жожоба.



Блески для губ / Фото pexels

Корректор

Больше всего используют тальк, масло макадамии и молотые слюда. Иногда применяют масло дерева ши и оксид титана, а также другие химические вещества, витамины и минералы.



Корректор / Фото pexels

Лак

Главным ингредиентом является нитроцеллюлоза, она же нитрат целлюлозы. Это легковоспламеняющийся материал, который удерживает вместе другие вещества, а именно:

пленкообразователи;

растворители;

смолы и пластификаторы;

красители.



Лак для ногтей / Фото pexels

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Тени для век

Наполнители – это тальк или слюда.

Связывающие вещества, цинк и магний, которые помогают теням сцепиться с кожей.

Консерванты, гликоль или токоферол. Их используют для того, чтобы косметика не портилась и дольше была пригодной для использования.



Тени для век / Фото pexels