Из этого состоит ваш макияж: список ингредиентов, из которых изготавливают косметику
Косметика прочно закрепилась в современном обществе. С помощью макияжа можно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Часто возникают вопросы относительно того, какие ингредиенты используют для производства косметики.
Источник:Bleu Bloom
Конечно компоненты любой косметики зависят от ее производителя, а также от типа и назначения. Однако есть список ингредиентов, которые в основном используются во всех косметических средствах.
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Тушь для ресниц
Используется 5 основных ингредиентов:
- Масла. Большинство из них содержат кунжутное, минеральное или эвкалиптовое масла. Также может быть льняное, касторовое и ланолиновое. Масла помогают туши прилипать к щеточке, а затем к ресницам. Масла также помогают предотвратить сгущение.
- Воск. Тушь содержит пальмовый воск, парафин, пчелиный или карнаубский воск. Они особенно полезны в водостойких тушах.
- Консерванты. В частности, содержит гуанин и много других стабилизирующих химикатов.
- Красители. Черная тушь окрашена смолой, углем, золой и оксидами железа. Коричневая – химическими смолами, корой деревьев и искусственными красителями. А зеленая, красная, синяя и тому подобное содержат другие искусственные красители.
- Вода. Она используется как основа для других ингредиентов, но в некоторых производственных процессах вода не нужна.
Тональная основа
- Оксид цинка. Это минерал, который благоприятно действует как антиоксидант. Оксид цинка не является химическим веществом.
- Оксид титана – минерал, который помогает отражать солнце и защищать кожу, поглощая УФ-излучения.
- Ретинилпальмитат – эфирная форма витамина А. Он помогает стимулировать кожу для лучшего внешнего вида.
- Оксихлорид висмута – минерал, устойчивый к Солнцу и воде. Кроме того, он помогает придать коже сияющий и здоровый вид.
- Токоферилацетат. Содержит витамин Е, который защищает от старения и вредных факторов окружающей среды. Также он полезен для чувствительной кожи.
Тональная основа / Фото pexels
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Помада, блеск для губ
Помада содержит:
- 3 типа воска – карнаубский, канделильский и пчелиный.
- Касторовое, минеральное и ланолиновое масла.
- Масло какао.
- Красители: оксихлорид висмута, фиолетовый марганец, диоксид титана, красные красители D&C и оранжевые D&C.
- Консерванты.
Блеск для губ содержит: вазелин, слюда, карнаубский и пчелиный воск, парабены, которые являются синтетическими консервантами, оксиды железа и титана, которые являются красителями. Он также содержит кармин, еще один синтетический консервант, происходящий от кошенильных насекомых. Также используются различные масла, такие как касторовое масло, масло витамина Е, минеральное и масло жожоба.
Корректор
Больше всего используют тальк, масло макадамии и молотые слюда. Иногда применяют масло дерева ши и оксид титана, а также другие химические вещества, витамины и минералы.
Лак
Главным ингредиентом является нитроцеллюлоза, она же нитрат целлюлозы. Это легковоспламеняющийся материал, который удерживает вместе другие вещества, а именно:
- пленкообразователи;
- растворители;
- смолы и пластификаторы;
- красители.
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Тени для век
- Наполнители – это тальк или слюда.
- Связывающие вещества, цинк и магний, которые помогают теням сцепиться с кожей.
- Консерванты, гликоль или токоферол. Их используют для того, чтобы косметика не портилась и дольше была пригодной для использования.
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