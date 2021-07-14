Прически в стиле hair-horns и укладки с 2000-х, нетипичные косы, проборы зигзагом и другие варианты укладки волос стали популярными благодаря тиктокерам. Ведь именно они предлагают тренд, а другие блогеры и представители индустрии красоты его повторяют, демонстрируя процесс создания на видео, которые собирают миллионы просмотров.

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Таким образом в моду вернулись перья в волосах. Отличным примером такой укладки могут служить бьюти-образы Пэрис Хилтон и Николь Ричи с нулевых. В тиктоке тег hairfeather собрал примерно 700 тысяч просмотров. Перья на прядях можно закрепить с помощью зажимов.

Другой hair-тренд вызвала прическа популярной злодейки Disney – Круэллы. Эмма Стоун навеяла тенденцию, которая может стать следующим шагом в эволюции красоты E-girl. Ведь девушки начали экспериментировать с эффектными сочетаниями цветов – светло-русый и черный или темно-коричневый, а также розовый, синий, красный, оранжевый и нежные пастельные тона, которые постепенно и живописно вымываются.

Что касается кос-помпонов, то за них можно поблагодарить известную модель Джиджи Хадид, которая поразила поклонников стильной и непосредственной прической на праздновании своего дня рождения в апреле. Особенно популярен среди других бьюти-трендов зигзагообразный пробор с нулевых, который примерила Белла Хадид. Звезда соединила его с тугим пучком на затылке. Однако вы можете оставить пряди распущенными.

Вдохновляйтесь подборкой этих и других модных примеров причесок, которые взорвали тикток. Возможно, и вы захотите идти в ногу с трендами и повторите что-то похожее на своих волосах.

Тренды в прическах 2021

Перья в волосах

Прическа Круэллы

Косы-помпоны – хвосты, разделенные на секции резинками одного или разных цветов

Стрижка Wolf со рваных слоев, коротких спереди и объемных на макушке

Зигзагообразный пробор, который можно дополнить передними прядями в контрастном цвете

Объемная ретро-укладка Фарры Фосетт

Маленькие "рожки" эпохи E-girl