Анастасия Кошман – дипломированный косметолог и ведущая реалити-шоу "У кого больше" на Новом канале. Девушка является экпертом как в теме красоты, так и в путешествиях. Поэтому она поделилась полезными советами по уходу за кожей лица, когда вы часто путешествуете.

Ведущая и косметолог отмечает, что важно, чтобы ваш уход за кожей практически не отличался в командировках или на отдыхе от того, который является обычным для вас дома. Поэтому всегда берите с собой несколько базовых средств и пользуйтесь лайфхаками от Анастасии Кошман.

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Советы по уходу за кожей в путешествиях

Берите самые необходимые косметические продукты

Дипломированный косметолог Анастасия говорит, что нужно всегда иметь с собой средство для умывания. Она подчеркивает, что надлежащее очищение кожи должно быть, независимо от вашего места нахождения. Когда вы путешествуете, то пользоваться средством для умывания даже стоит чаще, ведь воздух в транспорте сушит дерму. Также кожу нужно тонизировать, используя для процедуры ватные диски. Наносите тоник массажными движениями. Затем пользуйтесь увлажняющим кремом. Несмотря на обстоятельства, эти бьюти-шаги являются базовыми, и их нужно повторять регулярно, чтобы не ухудшить состояние кожи. Также ведущая советует не возить с собой большие емкости с косметикой, а перелить продукты в маленькие флаконы.

Защищайтесь от солнца

В путешествиях используйте солнцезащитный крем. Настя говорит: "Неважно, куда вы едете. На море, в тур по Европе или в горы. Поверьте, там также есть солнце, и оно очень активное. Я знаю много случаев, когда "обгорали", катаясь на лыжах.

Откажитесь от экспериментов

По словам Анастасии Кошман, не стоит экспериментировать и пробовать пользоваться местными косметическими средствами. Ведь неизвестно, какое влияние окажут определенные компоненты на вашу кожу. Взамен дерматолог любит покупать много новых бьюти-средств, когда едет домой. Она привозит маски, кремы или еще какую-то косметику из Америки, Бали и других уголков мира, а затем тестирует их дома с друзьями.

Анастасия делится еще советом-бонусом для красавиц, которые обожают путешествия, как и она.

Не забудьте о волосах. Во-первых, я бы не советовала пользоваться тем, что предлагает отель. Всегда имейте при себе свой шампунь, кондиционер и масла для волос. Это тот минимум, который должен быть с собой в путешествия всегда. Если говорить о дополнительных вещах, это может быть еще термозащитный спрей или увлажняющая пенка,

– делится ведущая тревел-шоу.

Путешествуйте по миру и узнавайте его, но не забывайте всегда заботиться о своей коже.