Вследствие сезонного обезвоживания и игнорирования этой проблемы, вредное воздействие мороза или солнца, недостаток влаги и другие факторы приводят к тому, что ваша кожа меняет тип с нормального на сухой. В таком случае следует проверить, точно ли у вас сухая кожа, и узнать, как за ней ухаживать.

Источник: Vogue

Каждый человек должен знать, какой у него тип кожи, чтобы подобрать надлежащий уход. Поэтому врач-косметолог Арина Киреева поделилась своими знаниями.

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Как определить, сухая ли у вас кожа

Прежде всего сухой тип кожи характеризуется "мелкоморщинистым" процессом старения. То есть, ваша дерма истончается и на ощупь напоминает пергаментную бумагу. Со временем эти признаки только будут усиливаться, поэтому текстура кожи будет выглядеть, как персиковая косточка. Чтобы окончательно убедиться, проведите домашний тест: после привычного умывания лица приложите к нему бумажную салфетку. Если на салфетке не останется никаких следов, то у вас сухая кожа: она не производит надлежащее количество себума.

Признаки сухой кожи

Ощущение стянутости на лице.

Есть потребность в частом нанесении жирного крема.

После умывания кожа кажется очень тонкой.

Вы замечаете чрезмерное шелушение на лице.

Увлажняющий крем не помогает разглаживать мелкие морщинки.



Причины сухости кожи / Фото с инстаграму Жозефин Скривер

Почему кожа сухая

Кожный покров более подвержен вредному воздействию внешних факторов, которые сушат его, с возрастом. Также, когда вы стареете, то в организме происходит много изменений важных процессов. Сухость кожи также может спровоцировать неправильный домашний уход.

Следует отличать сезонное обезвоживание кожи, которое может быть временной проблемой, но впоследствии привести к сухости – это постоянное явление, которое также может иметь и другие внутренние причины. Обычно в этой ситуации следует обратить внимание на гормональный фон, генетические особенности, работу иммунной системы, реакцию кожи на различные факторы как в виде косметических средств, так и в окружающей среде.

Как ухаживать за сухой кожей

Правильное умывание . Важно, чтобы состав специального средства был нежным. Он должен содержать увлажняющие и питательные компоненты: гиалуроновую кислоту, алоэ, муцин улитки, растительные масла. Будьте осторожны с умыванием, состоящим из нескольких шагов. Таким образом вы можете еще больше очистить кожу от себума и спровоцировать сухость.

. Важно, чтобы состав специального средства был нежным. Он должен содержать увлажняющие и питательные компоненты: гиалуроновую кислоту, алоэ, муцин улитки, растительные масла. Будьте осторожны с умыванием, состоящим из нескольких шагов. Таким образом вы можете еще больше очистить кожу от себума и спровоцировать сухость. Тщательно выбирайте крем . Избегайте в кремах спирта, минеральных масел, агрессивных ПАВ (поверхностно-активных веществ), ретинола и щелочей, чтобы избежать раздражения, шелушения и преждевременных морщин. Зато обратите внимание на гиалуроновую кислоту, керамиды, аминокислоты, коэнзим q10, которые увлажняют кожу, а также сквалан, глицерин, природный воск, которые образуют на ней защитную пленку.

. Избегайте в кремах спирта, минеральных масел, агрессивных ПАВ (поверхностно-активных веществ), ретинола и щелочей, чтобы избежать раздражения, шелушения и преждевременных морщин. Зато обратите внимание на гиалуроновую кислоту, керамиды, аминокислоты, коэнзим q10, которые увлажняют кожу, а также сквалан, глицерин, природный воск, которые образуют на ней защитную пленку. Пользуйтесь сыворотками и масками для дополнительного увлажнения кожи.

для дополнительного увлажнения кожи. Делайте кислотный пилинг . Средства для домашней эксфолиации содержат не только вещества, которые регулируют выработку себума, но и те, которые увлажняют дерму. Например, молочная кислота. Поэтому пилинг – это полезная процедура для сухой и чувствительной кожи.

. Средства для домашней эксфолиации содержат не только вещества, которые регулируют выработку себума, но и те, которые увлажняют дерму. Например, молочная кислота. Поэтому пилинг – это полезная процедура для сухой и чувствительной кожи. Внесите коррективы в привычное питание. Еда и напитки, которые вы употребляете, также влияют на состояние эпидермиса. Поэтому в течение дня пейте много обычной воды, минимизируйте потребление кофе, напитков с кофеином и алкоголя. Ведь они выводят жидкость из организма. Заботьтесь, чтобы вы питались продуктами, которые богаты белком, витаминами А, С, Е, В и полиненасыщенными жирными кислотами. Для примера: постное мясо, орехи, зелень, овощи, фрукты, жирная рыба.



Уход за сухой кожей / Фото с инстаграм Жозефин Скривер

Салонные процедуры для сухой кожи

В частности, можно прибегать к профессиональному решению проблем с сухой кожей. Определенные косметологические процедуры предназначены именно для ухода за кожным покровом, увлажняют его, способствуют долгому сохранению влаги.

Безинъекционная мезотерапия. Процедуру проводят с помощью специального аппарата, который насыщает кожу органическими микроэлементами и витаминами.

Процедуру проводят с помощью специального аппарата, который насыщает кожу органическими микроэлементами и витаминами. Безинъекционная биоревитализация – для увлажнения кожи. Процесс по использованию лазера на основе гиалуроновой кислоты, который помогает коже интенсивнее впитывать полезное вещество.



Что делать с сухой кожей / Фото с инстаграма Жозефин Скривер

Правильно ухаживать за кожей не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но результат вас приятно удивит, и вы можете смело выходить из дома даже без тональной основы.