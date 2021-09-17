Силиконы являются довольно дешевыми, поэтому их добавляют в косметику, чтобы продлить срок ее годности. Также производители бьюти-средств не могут полностью избавиться от силиконов, потому 100% доказанности их вреда нет. Несмотря на то, что в Канаде силикон официально признали вредным для экологии, потому что он не разлагается, поэтому загрязняет окружающую среду.

Стоит узнать: Не только для смузи: как морской мох улучшает состояние кожи – что нужно знать о суперпродукте

Среди свойств силиконов также стоит выделить их способность делать текстуру кремов и других средств более однородной. После нанесения косметики с содержанием силикона визуально кожа становится гладкой, нежной, увлажненной и упругой. Однако это лишь иллюзия.

4 причины избегать силиконов в косметике

Обезвоживают кожу и придают ей тусклый вид. Силиконы являются гидрофобными веществами, поэтому их молекулы не взаимодействуют с водой. Если проще, то эти ингредиенты создают невидимую оболочку на коже, которая не позволяет ей "дышать" и воде впитываться. Когда действие увлажняющих компонентов уходовой косметики блокируется, то вы начинаете чувствовать втянутость и сухость дермы. Также силиконы останавливают процесс регенерации кожи, поэтому она впоследствии будет иметь тусклый вид. Этих "помощников" также трудно смыть с лица. Если вы пользуетесь косметикой с силиконами, то очищайте кожу средствами на основе масла, чтобы растворить их.

Силиконы являются гидрофобными веществами, поэтому их молекулы не взаимодействуют с водой. Если проще, то эти ингредиенты создают невидимую оболочку на коже, которая не позволяет ей "дышать" и воде впитываться. Когда действие увлажняющих компонентов уходовой косметики блокируется, то вы начинаете чувствовать втянутость и сухость дермы. Также силиконы останавливают процесс регенерации кожи, поэтому она впоследствии будет иметь тусклый вид. Этих "помощников" также трудно смыть с лица. Если вы пользуетесь косметикой с силиконами, то очищайте кожу средствами на основе масла, чтобы растворить их. Закупоривают поры и вызывают акне. Силиконы не улучшают состояние кожи, а лишь создают временный эффект идеально ровного рельефа, гладкости, красоты. Это происходит вследствие того, что силиконы заполняют морщины и поры. Как следствие: грязь изнутри пор становится невозможно очистить, что впоследствии приводит к появлению акне и угревой сыпи. Если у вас жирная или комбинированная кожа, то старайтесь избегать использования косметики с силиконом. Наиболее опасным для кожи считают силикон-диметикон. На этикетке его обозначают "dimethicone".



Силиконы нужны в косметике, чтобы продлить срок хранения / Фото Unsplash

Останавливают регенерацию клеток. Силиконы накапливаются в коже, чем мешают ей обновляться. Цикл обновления клеток в целом составляет 28 дней, но накопленные силиконы создают барьер, который мешает отшелушиванию омертвевших клеток и образованию новых. Из-за этого кожа тускнеет, возникают воспалительные реакции, морщины и шелушение.

Силиконы накапливаются в коже, чем мешают ей обновляться. Цикл обновления клеток в целом составляет 28 дней, но накопленные силиконы создают барьер, который мешает отшелушиванию омертвевших клеток и образованию новых. Из-за этого кожа тускнеет, возникают воспалительные реакции, морщины и шелушение. Мешают полезным веществам проникать в кожу. Полностью убрать силиконы из кожи трудно – они образуют очень плотный барьер. Если первым шагом вашей бьюти-рутины является использование средства для чистки на основе силиконов, то можете уже не наносить кремы, сыворотки, эликсиры, праймеры, ведь они не принесут никакой пользы. Силиконовый барьер блокирует возможность других компонентов абсорбироваться в кожу в случае наслоения продуктов.



Косметика с силиконами / Фото Unsplash

Как обозначают силиконы на косметике