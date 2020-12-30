Как правильно очищать кожу: 5 простых шагов
Кожу необходимо очищать каждое утро и каждый вечер должным образом, чтобы быть довольным ее состоянием. Эксперты в сфере красоты определили 5 простых шагов, которые должны стать частью вашей бьюти-рутины.
Очищать кожу нужно не только регулярно, но и правильно. Cosmopolitan поделился полезными бьюти-советами.
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Как правильно очищать кожу
- Не трите слишком сильно глаза. Чтобы хорошо очистить глаза от остатков макияжа, женщины очень интенсивно трут глаза ватными дисками или просто влажными руками. Однако таким образом вы не только не достигнете желаемого результата, но и травмируете кожу. Косметологи рекомендуют смачивать ватные диски в специальном средстве для демакияжа, прикладывать их к глазам на несколько минут, затем осторожно поглаживать ими соответствующий участок, а до и после процедуры следует умывать лицо обычной водой. Если вы нарушите ритуал и будете удалять косметику с лица против массажных линий, то вокруг глаз появятся преждевременные морщины, а нежная кожа будет раздраженной.
- Используйте все средства по их назначению. Когда у женщин мало времени, то обычно они могут снимать макияж средством для умывания или мылом. Но все уходовые продукты имеют свое индивидуальное назначение, поэтому нельзя идти против правил, если хотите иметь свежую, ухоженную и тонизированную кожу.
- Нельзя пренебрегать тоником. На этикетке такого продукта можно найти упоминание, что он готовит кожу к нанесению крема. И это правда. Когда вы удаляете косметику с лица и умываетесь водой, то pH дермы нарушается – верхний слой кожи становится сухим и уязвимым. Тоник содержит полезные вещества, которые способствуют восстановлению кислотно-щелочного баланса. Также он убирает остатки очищающих средств, делает поры еще чище и способствует лучшему впитыванию крема для лица. В частности, обращайте внимание на дополнительные возможности тоников. Некоторые из них обладают матирующим, увлажняющим и другими эффектами.
- Скрабируйте кожу не чаще 1-2 раз в неделю. Чрезмерная эксфолиация повреждает состояние молодых клеток кожи. Пользоваться скрабами и пилингами нужно для восстановления эпидермиса и предотвращения преждевременного старения: жирную кожу можно скрабировать 2 раза в неделю, для сухой достаточно 1 раза. Не проводите процедуру, если на лице есть высыпания. Также при нанесении скраба избегайте области вокруг глаз и губ.
- Всегда внимательно читайте перечень ингредиентов. Важно, чтобы косметика для очистки кожи не содержала спирта, парабенов и красителей, потому что они негативно влияют на состояние кожи. Вместе с тем выбирайте продукты, в составе которых есть экстракты зерен и витамины E и B.
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