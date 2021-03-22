Adult acne – это распространенная проблема с кожей у женщин, которым больше 25 лет. Даже если ваш подростковый возраст давно закончился, прыщи на лице могут продолжать беспокоить. Основательница компании Starlit Group, официального дистрибьютора Medik8, Perricone MD в Украине, косметолог Татьяна Таран рассказала о главных причинах появления "взрослого акне" и эффективных методах для борьбы с ним

Татьяна Таран говорит, что все больше людей, которым 20, 30 и даже 40 лет жалуются на возрастное акне. Она также добавляет, что не стоит в этом винить только ношение защитных масок, ведь они и так отвечают за каждый прыщ на вашем лице, который появился за последний год. Однако существует все больше причин возникновения акне у взрослых людей.

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Причины появления акне у взрослых

Гормоны . Именно они являются самой распространенной причиной появления возрастных высыпаний на лице. В таком случае необходимо обращаться к гинекологу или эндокринологу. Именно специалист, сдача анализов и составление программы для нормализации баланса гормонов медикаментозным путем могут помочь побороть акне. Косметолог Татьяна советует начинать именно с этих пунктов, а не заниматься самолечением.

. Именно они являются самой распространенной причиной появления возрастных высыпаний на лице. В таком случае необходимо обращаться к гинекологу или эндокринологу. Именно специалист, сдача анализов и составление программы для нормализации баланса гормонов медикаментозным путем могут помочь побороть акне. Косметолог Татьяна советует начинать именно с этих пунктов, а не заниматься самолечением. Образ жизни и стресс. Курение, загрязнение окружающей среды, недосып, стресс и другие факторы негативно влияют на состояние кожи человека в любом возрасте. Старайтесь избавиться от вредных привычек, придерживайтесь основных правил гигиены, достаточно спите, чтобы избавиться от высыпаний. Также необходимо правильно выбирать уход для кожи. Если ваша кожа склонна к появлению акне, то проконсультируйтесь с дерматологом, который назначит вам правильные средства для домашнего ухода. В составе продуктов, которые действенны против акне, должны быть салициловая и азелаиновая кислоты, ретинол, пробиотики или симбиотика. Важно добавить, что стрессовый образ жизни может привести к гормональному дисбалансу, тогда лечение акне будет другим.