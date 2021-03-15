Угри – это распространенная проблема не только среди подростков, они могут появляться в любом возрасте из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, неправильного питания и прочего. Поэтому стоит узнать, как можно предотвратить появление угрей, а также, как с ними бороться, а не маскировать внешние проявления.

Результат продуцирования организмом чрезмерного количества кожного сала, провоцирующего закупоривание пор, а впоследствии появление воспаления и гнойничков, которые называют – угревыми высыпаниями. Проблему нужно начинать решать изнутри, ведь игнорировать ее не следует.

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Как лечить угревую сыпь

Дерматологи отмечают, что главное правило для тех, кто страдает угревым высыпанием, в первую очередь – не трогать акне руками и ни в коем случае не выдавливать и не сдирать прыщи. Таким образом вы лишь усугубите ситуацию.

Лечить угри можно антибиотиками, но важно перед этим проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Еще одним лекарственным методом является лазерное удаление: лучи лазера проникают глубоко в кожу и подсушивают место воспаления. С помощью процедуры можно получить желаемый результат сразу, и он будет длительным. Однако угри могут снова появиться через несколько лет или на других участках кожи.

Чтобы избавиться от угрей навсегда, нужно вылечить первоначальную причину их появления. Поэтому начните лечение с обращения к врачу-дерматологу, который проведет необходимую профессиональную диагностику и поможет избавиться от угревой сыпи, принимая во внимание ваши индивидуальные потребности.

Как предотвратить появление акне: 5 советов

Как можно меньше касайтесь экраном телефона вашей кожи . В частности, не забывайте регулярно протирать его специальными салфетками, а также во время разговора можете использовать гарнитуру.

. В частности, не забывайте регулярно протирать его специальными салфетками, а также во время разговора можете использовать гарнитуру. Придерживайтесь правильного питания . Внутреннее состояние организма отображается снаружи на коже. Поэтому газировка, чипсы или жареный картофель могут вызвать угревую сыпь. Попробуйте заменить их свежими салатами, куриным филе, кашами.

. Внутреннее состояние организма отображается снаружи на коже. Поэтому газировка, чипсы или жареный картофель могут вызвать угревую сыпь. Попробуйте заменить их свежими салатами, куриным филе, кашами. Избегайте в составе косметических средств минеральных масел, ланолина, вазелина, парафина и других компонентов, которые могут закупорить поры и вызвать воспалительный процесс.

и других компонентов, которые могут закупорить поры и вызвать воспалительный процесс. Два раза в день очищайте лицо . А именно: утром и вечером. Используйте для этого такие мягкие средства, как пенка, тоник. Для увлажнения проблемной кожи выбирайте сыворотки вместо кремов.

. А именно: утром и вечером. Используйте для этого такие мягкие средства, как пенка, тоник. Для увлажнения проблемной кожи выбирайте сыворотки вместо кремов. Поддерживайте водный баланс. Недостаток воды в организме негативно влияет на состояние кожи. Поэтому следует пить много воды в течение дня, чтобы избежать появления угрей.

Полезный бьюти-лайфхак: если перед сном у вас неожиданно появилась сыпь, а утром нужно иметь безупречный вид, то не паникуйте зря, а намажьте прыщ соком алоэ или протрите спонжем, смоченным в масле чайного дерева. Эти ингредиенты имеют свойство успокаивать воспаление, поэтому очень быстро прыщи станут менее заметными.