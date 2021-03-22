Певица, телеведущая и предпринимательница Lilu поделилась секретами своего ухода за кожей лица и тела. Преимуществом ее советов является то, что они практичны и не всегда нужно тратить деньги, чтобы ими воспользоваться.

Главным залогом красоты и молодости Lilu является регулярность досмотровых процедур. Она шутит, что коже нужен уход, как английскому газону, который всегда радует глаз.

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Топ-5 советов по уходу за кожей от певицы Lilu

Всегда очищайте кожу перед сном и не ложитесь спать с мейк-апом. Lilu говорит: "Утром и вечером я всегда умываюсь пенкой для комбинированной кожи, затем использую увлажняющий тоник. Не люблю смывать макияж с глаз отдельным средством, стараюсь подбирать качественный универсальный продукт для умывания и удаления макияжа. Также у меня есть тоник с витамином С. Этот средство одновременно увлажняет, очищает и подтягивает кожу. В теплое время года можно обходиться без крема и пользоваться только этим средством". Также певица наносит на кожу лица увлажняющий крем, который ей рекомендует косметолог.

перед сном и не ложитесь спать с мейк-апом. Lilu говорит: "Утром и вечером я всегда умываюсь пенкой для комбинированной кожи, затем использую увлажняющий тоник. Не люблю смывать макияж с глаз отдельным средством, стараюсь подбирать качественный универсальный продукт для умывания и удаления макияжа. Также у меня есть тоник с витамином С. Этот средство одновременно увлажняет, очищает и подтягивает кожу. В теплое время года можно обходиться без крема и пользоваться только этим средством". Также певица наносит на кожу лица увлажняющий крем, который ей рекомендует косметолог. Пейте много воды. Первыми признаками недостатка воды в организме могут быть сухие губы, изменение цвета кожи. Поэтому попробуйте 2 – 3 недели пить большее количество воды, чем обычно, и увидите положительные изменения. Также, чтобы улучшить состояние кожи, добавляйте семена льна в салат или пейте 2 чайные ложки льняного масла 1 раз в день во время еды. Таким образом мелкие морщинки разгладятся, кожа очистится, ногти и волосы – окрепнут уже через 7 – 10 дней.

И не забывайте о хорошем тональном крем, он должен не скатываться, держать свою структуру. Каждое лицо нуждается в небольшой коррекции. Главное – правильно определить, что же нужно делать для симметричности,

– добавляет Lilu.

Дверяйте профессиональной косметологии. Певица редко использует косметические средства из масс-маркета. Также она почти никогда не делает домашние маски, потому что предпочитает досмотровые процедуры у косметолога. Однако, когда коже Lilu нужна срочная помощь, то она наносит маски на лицо, которые являются легкими в использовании и их не нужно смывать, ведь их питательные компоненты впитываются в кожу. По словам красавицы, она полюбила еще такой метод: наносишь крем-маску вечером, ложишься спать, а утром просыпаешься со свежей кожей.

Певица редко использует косметические средства из масс-маркета. Также она почти никогда не делает домашние маски, потому что предпочитает досмотровые процедуры у косметолога. Однако, когда коже Lilu нужна срочная помощь, то она наносит маски на лицо, которые являются легкими в использовании и их не нужно смывать, ведь их питательные компоненты впитываются в кожу. По словам красавицы, она полюбила еще такой метод: наносишь крем-маску вечером, ложишься спать, а утром просыпаешься со свежей кожей. Посещайте косметолога. Чаще всего Lilu делает кислотный пилинг у профессионала. Такая процедура помогает коже регенерироваться и очищает ее. "Грамотный уход косметолога заменяет различные процедуры. Нельзя дома наносить маску с морковным соком и говорить, что она делает чудеса. Возможно, она увлажняет кожу, но профессиональные знания намного лучше", – убеждена звезда.