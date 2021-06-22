Почему выпадают волосы: 5 главных причин

Выпадение волос является распространенной проблемой. Причин этого существует много. Однако специалисты выделяют 5 основных, о которых стоит узнать, чтобы иметь густую, здоровую и красивую шевелюру. Ведь не всегда следует перекладывать ответственность только на краску для волос или шампунь.
Прежде всего следует провести простой тест: посмотрите, на кончике волоса, который выпал, есть ли белый узелок – волосяная луковица. Если нет, то паниковать не следует, потому что у вас просто ломкие волосы, за которыми нужен надлежащий уход.
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В противном случае не мойте голову несколько дней, а затем потяните себя за пряди на макушке и висках. Если в руках останется больше 5 волос, то следует обратиться к врачу-трихологу. Главных причин такого явления есть 5.
Причины выпадения волос
- Наследственность. Если кто-то из ваших родителей страдал от такой проблемы, то вы также в зоне риска. Ранее ученые считали, что генетическая предрасположенность может передаваться только по линии отца, но недавние исследования доказали, что по материнской тоже. В любом случае волноваться следует тогда, когда вы теряете больше 100 волос в день.
- Гормональные изменения. Выпадение волос происходит не только у беременных или тех, у кого недавно были роды, но и у женщин, принимающих контрацептивы. Если вы заметили чрезмерную потерю волос после определенного срока употребления контрацептивов, то следует проконсультироваться с врачом.
- Увлечение детокс-диетами и неправильное питание. Иногда в стремлении иметь красивую фигуру можно ухудшить состояние волос, и они будут слабыми и тонкими. Организм будет распределять ресурсы, а волосы, на его взгляд, не являются важнейшей частью.
- Постоянный стресс. Если вы находитесь в состоянии стресса длительное время, то это очень быстро сможет негативно повлиять на здоровье волос и кожи головы.
- Здоровье. Выпадение волос нельзя игнорировать и думать, что все само собой решится. Однако иногда причины такой проблемы могут быть очень серьезными: заболевания щитовидной железы, диабет, сердечные болезни, повышенное артериальное давление. Поэтому не нужно паниковать или пытаться самостоятельно ставить диагноз, но обратиться к опытному врачу необходимо.