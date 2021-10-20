Распространенные ошибки в уходе за волосами впоследствии могут привести к негативным последствиям: выпадению, ломкости, сухости, тусклости. Поэтому стоит о них узнать как можно скорее.

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5 главных ошибок в уходе за волосами

Неумение мыть голову

Во время мытья головы не нужно спешить. Коже даже в этом участке также требуется здоровое очищение. Именно это позволяет волосам расти крепкими и здоровыми. Если неправильно мыть голову, то пряди не будут иметь объема, будут тусклыми, будет возникать ощущение зуда, перхоть и в отдельных случаях себорея. Ведь дерма продуцирует плотное кожное сало, которое нужно тщательно смывать, акцентируя внимание на намыливании именно скальпа. Сульфатный шампунь следует вспенивать 2 раза, а безсульфатный – не менее 3.

Игнорирование факта, что красота волос зависит от вас

На этапе кондиционирования некоторые убеждены, что вся ответственность за красоту волос теперь ложится на маску, которую вы приобрели. Однако гораздо важнее не то, чем вы кондиционируете волосы, а как вы это делаете. Наносить маску нужно так, чтобы все локоны ниже ушей были покрыты средством, на пористые волосы стоит добавлять много воды – она поможет качественно распределиться продукту. Тщательно наносите кондиционеры и прочесывайте пряди wet brush – специальной щеткой для мокрой шевелюры.



Как сохранить красоту волос / Фото из инстаграма @romeestrijd

Пренебрежение важными признаками

Никогда нельзя игнорировать волосы на подушке. Если вы чувствуете, что на расческе и на плечах остается все больше волосков, а на голове – все меньше, то не стоит откладывать визит к трихологу. Специальная диагностика под микроскопом покажет все. Возможно, даже детали последней стрижки.

Укладка волос слишком горячим феном

Елена Невмержицкая отмечает: "Представь, что волосы – это ткань, и если ты хочешь волосы, как шелк, то и относись к ним, как к дорогой шелковой блузке, которую ты никогда не гладишь горячим утюгом. Используй только среднюю температуру термических инструментов".

Удовлетворенность тусклым цветом

Длительное время ходить с тусклыми локонами не следует. Дома женщины часто недооценивают свои возможности и не ухаживают за цветом волос, но пигмент после салонного окрашивания всегда пропадает неожиданно быстро. Поэтому нужно регулярно применять легкие тонировочные шампуни и маску 1 раз в неделю. Тогда у вас будут блестящие волосы и вы сохраните стойкость и яркость цвета после салона.