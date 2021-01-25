Бьюти-бренд SheSpoke представил лимитированную линейку помад и блеска для губ, посвященные вице-президенту США Камале Харрис, покойной Верховной судье США Рут Гинзбург, политику Стейси Абрамс. Новая коллекция предназначена не только для макияжа губ, но и для того, чтобы напомнить женщинам об их силе.

Источник: Allure

Новая линейка косметики для макияжа губ от бренда SheSpoke получила символическое название – I'm speaking, что в переводе с английского означает "я говорю". Предложение является отсылкой к инциденту во время дебатов в вице-президенты, которые состоялись в октябре 2020 года. В то время вице-президентом еще был Майк Пенс, а Камала Харрис в статусе сенатора штата Калифорния выступала против него. Майк Пенс постоянно перебивал ее. В один прекрасный и неожиданный момент Камала сказала: "Господин вице-президент, я говорю".

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Помады от SheSpoke, посвященные Камале Харрис, Рут Гинзбург и Стейси Абрамс

В линейку I'm speaking вошли 3 оттенка помад для губ, каждая из которых названа в честь одной из влиятельных женщин, и 1 мерцающий блеск. Из всех помад Kamala самая простая. Она выполнена в бледно-розовом оттенке, который создает на губах идеальное нюдове покрытие и подходит обладательницам более светлых тонов кожи. Представители SheSpoke шутку говорят, что такой цвет подойдет тем женщинам, которые хотят выглядеть, как госпожа вице-президент только с помадой на губах.



Вице-президент США / Фото с инстаграма Камалы Харрис

Вдохновленная поздней RBG, Ruth – это милый коралл. На помаду не будут обращать внимание поклонницы матовых текстур. Но для тех, кто любит блеск на губах, подойдет именно этот оттенок продукта для макияжа губ. Последняя из помад с глубоким темным оттенком и с легким мерцанием в своей кремовой формуле – это Stacey.



Покойная судья Верховного суда США Рут Гинзбург / Фото Getty Images



Американский политк Стейси Амбрамс / Фото Getty Images

Завершающий элемент коллекции I'm speaking – прозрачный блеск для губ. Его можно нанести поверх вашей любимой помады или использовать отдельно. Создатели линейки надеются, что с помощью перечисленных косметических продуктов каждая женщина сможет направить силу Камалы Харрис, Рут Гинзбург и Стейси Абрамс в свою повседневную жизнь.

Цена помады составляет 32 доллара, а блеск можно приобрести за 29 долларов. На официальном сайте бренда SheSpoke указана цена на весь набор – 85 долларов.