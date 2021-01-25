Мировая пандемия COVID-19 повлияла на различные аспекты жизни. Она также не обошла индустрию красоты. Теперь в бьюти-сфере появились новые тренды, которые стали основными в эту эпоху и еще долго не будут терять актуальности.

Источник: Harper'S Bazaar

Если 2020 на моду повлиял таким образом, что главной тенденцией года были комфортная одежда и обувь, то в сфере красоты изменился уход за кожей, ногтями и не только. Больше о новых бьюти-трендах вследствие пандемии читайте в нашем материале.

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Какие тренды в индустрии красоты появились в эпоху пандемии

Изменения в уходе за кожей

Всего за время пандемии изменились принципы ухода за кожей. Ведь раньше у женщин была неограниченная возможность посещать салоны красоты и делать процедуры у профессиональных косметологов. Однако на период локдауна каждой красавице пришлось научиться делать питательные маски из ингредиентов, которые находили на кухне, дома или пробовать массаж лица, как на видеоуроках в ютубе. Вследствие этого на рынке красоты особенно востребованными стали домашние средства для ухода и такие гаджеты, как фейс-массажеры. Теперь люди стараются сделать домашний уход за кожей не менее эффективным, чем в салоне. В частности, спрос растет на продукты, которые помогают вылечить "маскне" – кожные заболевания, вызванные постоянным ношением защитной маски.

Домашний уход / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Акценты в макияже другие

За последний год декоративная косметика стала менее популярной. Особенно помады для губ. Сидя дома, у многих не было желания делать макияж. Однако ради встреч по видеосвязи потребность иметь красивый вид вернулась. Кроме этого, ярким бьюти-трендом является акцент на глазах и бровях. Ведь, когда одну часть лица скрывает маска, стоит эффектнее выделить другую. Поэтому мейкап глаз является едва ли не единственным способом для самовыражения с помощью декоративной косметики.

Макияж глаз / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес

Здоровье ногтей

Отсутствие гель-лака на ногтях в течение года заметно повлияло на их состояние. Мастера маникюра отмечают, что многие женщины отказались от покрытия вообще, потому что им нравятся свои здоровые и натуральные ногти. Однако еще одной популярной тенденцией в эпоху пандемии является создание маникюра в домашних условиях своими руками. Но нейл-мастера прогнозируют вкратце длительность этому тренду. Ведь после окончания локдауна женщины захотят ярких акцентов на ногтях, дизайн которых не могли воспроизвести самостоятельно, и загрустят по длине и стильной форме ногтевой пластины.