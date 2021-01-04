Модный маникюр 2021 должен быть выполнен в трендовых оттенках на красивой форме ногтей. Известные сестры-красавицы Кайли и Кендалл Дженнер поделились идеей двойного нейл-дизайн, каждый из которых дополняет друг друга.

Модель и предпринимательница Кайли Дженнер на своей инстаграм-странице поделилась модной идеей для маникюра. На фотографии Кайли вместе со своей сестрой, которая также является моделью, Кендалл Дженнер показали трендовый и оригинальный нейл-дизайн.

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Модный зимний маникюр 2021

Кайли Дженнер регулярно очаровывает своих поклонников оригинальными и модными идеями для маникюра. Знаменитость часто меняет не только покрытие на ногтях, но и их форму. Таким образом она создает новые нейл-тренды, которые спешат повторить модницы по всему миру. Кайли Дженнер считают идеальной представительницей современной бьюти-индустрии, примеры ее макияжа, укладки и маникюра повторяют еще несколько сезонов.

Недавно Кайли Дженнер и ее сестра Кендалл Дженнер продемонстрировали маникюр, который будет актуальным зимой 2021. Вы можете повторить идею нейл-дизайна от звезд или вдохновиться на создание другого модного дизайна ногтей.

На фотографии, которую Кайли опубликовала на своей инстаграм-странице, можно увидеть ее нейл-дизайн на левой руке, а Кендалл – на правой. Одна красавица продемонстрировала животный принт "под зебру", который сделан лишь на концах ногтей. А другая – абстрактный рисунок в виде красно-оранжевых полос. Основа ногтя девушек покрыта натуральным бледно-розовым оттенком лака.

К публикации Кайли Дженнер добавила содержательную надпись:"Разные, но одинаковые". Она имела в виду не только маникюр, но и ее с сестрой сходство. В комментариях подписчики звезды отметили, что им нравятся такие варианты нейл-дизайна: "Ногтевая цель", "Просто вау", "Я уже записалась к мастеру".