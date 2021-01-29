Зимой нежная и тонкая кожа губ страдает от раздражения внешними факторами. В результате появляются неэстетичные и болезненные трещинки, сухость, шелушение. Чтобы избежать таких проблем с губами, необязательно тратить много денег на дорогие косметические средстве. Зато можно попробовать приготовить питательный бальзам для губ в домашних условиях с простым рецептом.

Источник: Новый канал

Косметика, которую вы приготовите дома своими руками, используя натуральные ингредиенты, не менее полезна, чем профессиональная. Например, чтобы сделать бальзам для губ самостоятельно, вам понадобится простой рецепт, несколько питательных компонентов и немного времени, но свойства продукта впоследствии смогут приятно удивить.

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Как приготовить бальзам для губ в домашних условиях

Основой домашнего бальзама для губ является масло. Однако следует знать, что разновидностей масла много, и каждая из них обладает различными функциями. Выбирая ее, обращайте внимание не только на приятный аромат, но и на ваши индивидуальные потребности. Например: эфирное масло корицы и гвоздики обладает согревающим эффектом, масло мяты стимулирует кровообращение, освежает и охлаждает кожу, а масло грейпфрута и лайма поможет тонизировать участок губ. Важно сохранять меру в использовании масла. Чтобы бальзам был эффективными, достаточно добавить 2 – 3 капли эфирного жидкости.



Домашній бальзам для губ / Фото Pexels

Следующим ингредиентом в составе самодельного бальзама – это пчелиный воск. Продукт можно приобрести в магазине, где продается обычный мед. Однако не используйте свечной воск. Он не подойдет для подпитки губ. Приобретенный воск, нужно измельчить на терке с крупными отверстиями. Положите компонент в емкость и разогрейте его на водяной бане, смешав с несколькими ложками растительного масла – оливкового или миндального. Смесь следует полностью растопить, но следите, чтобы она не закипела.

Затем капните эфирное масло в топленный воск. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Пока питательная масса еще горячая, перелейте ее в специальную баночку или контейнер, которая будет служить вам емкостью для хранения бальзама. Оставьте смесь до полного остывания.

Когда бальзам станет твердым и холодным, тогда накройте его крышкой и положите в холодильник. Вы сможете им полноценно пользоваться уже на следующий день. По желанию, комбинируйте вышеупомянутые ингредиенты с другими. Например, с медом или маслом какао.



Рецепт живильного бальзаму для губ / Фото Pixabay

Используйте питательный бальзам, приготовленный в домашних условиях, ежедневно и заботьтесь о красоте своих губ.