Домашние спа-вечера – это очень полезная привычка не только для ухода за своим телом, но и для улучшения общего самочувствия. 7 рецептов, которые можно использовать во время купания, добавляя в ванну питательные натуральные ингредиенты.

Источник: Harper'S Bazaar

Прием ванны помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня. В частности, такая релаксация может смягчать, увлажнять и питать вашу кожу, способствовать хорошему самочувствию. Поэтому существует несколько идей, как усовершенствовать домашнюю спа-процедуру, чтобы она была не только приятной, но и полезной. Вам понадобятся морская соль, эфирные масла, травы и не только.

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С чем принимать ванну

Имбирь и пищевая сода

Такой рецепт послужит прекрасным детоксом для вашего организма и кожи. Важно, чтобы имбирь был свежим, тогда его свойства будут способствовать потоотделению в ванне даже при невысокой температуре воды. В результате ваши поры будут очищаться. Чтобы усилить эффект, добавьте пищевую соду или горчичные зерна, виноградный уксус и морскую соль.

Ромашка с лавандой

Смесь полезных трав поможет справиться с бессонницей. Ванна с ромашкой работает, как успокаивающий чай, но для тела. Лаванда также славится своими успокаивающими свойствами. Когда вы соедините перечисленные ингредиенты, то получите двойную релаксацию. Для этого положите в воду веточку сухой лаванды и несколько пакетиков натурального ромашкового чая.



С чем можно принимать ванну / Фото из инстаграма Жозефин Скривер

Соль Эпсома и горячая вода

Эта композиция поможет вам нейтрализовать боль в мышцах. Соль Эпсома еще называют английской солью. Состав ингредиента богат сульфатом магния, который оказывает хорошее влияние на мышцы, когда вы их перенапрягли. Чтобы избавиться от спазмов и расслабить тело, примите ванну с горячей водой и солью Эпсома. После процедуры у вас улучшится циркуляция крови, а лишняя молочная кислота выйдет из мышц.

Эфирное масло лаванды

Ванна с лавандовым маслом особенно полезна для женщин во время предменструального синдрома. Растение обладает свойствами, которые облегчают головную боль, поднимают настроение, когда оно обычно нестабильно в определенные дни месяца. Эфирное масло лаванды выполняет функцию анальгетика в момент спазмов и коликов, когда впитывается в кожу. Чтобы избавиться от симптомов ПМС, добавьте в свою ванну чудодейственную смесь: 40 капель лавандового масла, морскую соль или специальную бомбочку с похожим составом.

Перечная мята в сочетании с эвкалиптом

Ванна с правильными добавками помогает даже во время гриппа. Проблему с дыхательными путями может решить купание с несколькими каплями эфирных масел эвкалипта и перечной мяты благодаря масляным испарениям. Также жидкости освежают, балансируют температуру тела и снимают общую боль.



Польза приема ванны для тела и общего самочувствия / Фото из инстаграма Жозефин Скривер

Огурец и овсяные хлопья

В случае солнечных ожогов можно принять прохладную ванну. Чтобы улучшить состояние кожи после, вам понадобится приготовить целебную смесь: измельчите огурец в блендере или тонко нарежьте его, сцедите воду, которая выделится, и добавьте ее к воде в ванну. Для дополнительного охлаждения и успокоения тела используйте овсяные хлопья, которые смягчают дерму, пищевую соду, соль Эпсома, мятный чай.

Лаванда с розой

Королевская комбинация, которая пригодится в стрессовых ситуациях. Лаванда выполняет антистрессовую функцию и успокаивает мышцы и нервную систему. В ванну можно добавлять как сухую веточку лаванды, так и эфирные масла. Домашняя спа-процедура будет более эффективной, если также использовать лепестки розы или эфирное масло цветка. В частности, несколько ложек соли Эпсома, которая содержит много магния, помогут расслабиться.