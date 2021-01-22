Волосы могут терять прочность как с годами, так и многие другие факторы могут влиять на это. Тем не менее, если вы заметили чрезмерное выпадение волос, то стоит немедленно браться за его восстановление. Первым делом вам следует определить причину проблемы, а затем узнать о советах, которые помогут ее решить.

Переменчивая погода, стресс, плохое питание – эти и другие обыденные факторы могут вызвать выпадение волос. Начать процесс спасения густоты своих локонов стоит с изменений в рационе, а также вам понадобятся другие полезные советы от Elle.

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Почему выпадают волосы

Среди основных причин, которые провоцируют выпадение волос относят:

сильный и частый стресс;

заболевания внутренних органов. Например, проблемы с эндокринной системой, нарушения в гинекологическом аспекте, болезни желудочно-кишечного тракта и тому подобное;

прием лекарственных препаратов без рекомендации специалиста, включая БАДы.

Нормальным показателем считают, когда за сутки у вас выпадает от 80 до 120 волос. Но, если вы замечаете, что прочность волос значительно уменьшилась, то проведите тест, который поможет убедиться окончательно, стоит ли принимать определенные меры. Для этого возьмите небольшую прядь волос, зажмите ее между большим и указательным пальцем и потяните вниз. Повторите с несколькими прядями в разных зонах: на затылке, на висках и у лба. Если после натяжения у вас в руке остается более трех-четырех волос, тест положительный и вам стоит обратиться к трихологу. О таком способе для самодиагностики рассказала врач-трихолог Оксана Самойлюк для The Village Украина.



Причини выпадения волос / Фото Pexels

Что делать, когда выпадают волосы

Начните с питания

Железо . Если этого микроэлемента не хватает в вашем организме, то волосы становятся слабее и тонкими. Поэтому пополните свой ежедневный рацион питания морской капустой, чечевицей, горохом, фасолью, гречкой, какао, а также мясными субпродуктами и яичным желтком. Эти продукты следует комбинировать со свежими овощами для лучшего эффекта: капустой, шпинатом и зеленью. В частности, можете дополнительно употреблять витамин C.

. Если этого микроэлемента не хватает в вашем организме, то волосы становятся слабее и тонкими. Поэтому пополните свой ежедневный рацион питания морской капустой, чечевицей, горохом, фасолью, гречкой, какао, а также мясными субпродуктами и яичным желтком. Эти продукты следует комбинировать со свежими овощами для лучшего эффекта: капустой, шпинатом и зеленью. В частности, можете дополнительно употреблять витамин C. Цинк . Компонент предназначен для сбалансирования сальных желез у обладательниц жирной кожи головы, уменьшения выпадения волос и даже ресниц. Если у вас дефицит цинка, то ищите его в устрицах, печени, цельных крупах, яичном желтке, семенах льна, кунжута, тыквы и в шоколаде.

. Компонент предназначен для сбалансирования сальных желез у обладательниц жирной кожи головы, уменьшения выпадения волос и даже ресниц. Если у вас дефицит цинка, то ищите его в устрицах, печени, цельных крупах, яичном желтке, семенах льна, кунжута, тыквы и в шоколаде. Витамины группы B . Чтобы укрепить волосяные фолликулы, вам понадобятся эти витамины: B3 для улучшения микроциркуляции в коже головы и для питания корней волос. B6 для активизации процесса выработки кератина естественным путем. B8, чтобы сбалансировать выработку кожного жира. Лучшими источниками витаминов группы B являются дрожжи (особенно пивные), чайный гриб, цельные овсяная крупа, бананы, авокадо, кукуруза, бобовые, печень и яйца.

. Чтобы укрепить волосяные фолликулы, вам понадобятся эти витамины: B3 для улучшения микроциркуляции в коже головы и для питания корней волос. B6 для активизации процесса выработки кератина естественным путем. B8, чтобы сбалансировать выработку кожного жира. Лучшими источниками витаминов группы B являются дрожжи (особенно пивные), чайный гриб, цельные овсяная крупа, бананы, авокадо, кукуруза, бобовые, печень и яйца. Бета-каротин . Признаком недостатка этого вещества, которому свойственно трансформироваться в витамин A при необходимости, является шелушение и зуд кожи головы. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, ешьте больше тыквы, моркови, батата, облепихи, апельсина, мандарин, манго, а также овощей и зелени темно-зеленого оттенка: шпинат, щавель, петрушка, сельдерей.

. Признаком недостатка этого вещества, которому свойственно трансформироваться в витамин A при необходимости, является шелушение и зуд кожи головы. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, ешьте больше тыквы, моркови, батата, облепихи, апельсина, мандарин, манго, а также овощей и зелени темно-зеленого оттенка: шпинат, щавель, петрушка, сельдерей. Омега-3, витамины E и D. С помощью продуктов, которые содержат эти полезные вещества, можно сделать волосы мягкими, уменьшить их ломкость и интенсивность выпадения, а также увлажнить должным образом. Ищите их в жирной рыбе из северных морей, масле льна, рапса и ореха, семенах и сухофруктах.



Как остановить выпадение волос / Фото Unsplash

Употребляйте добавки

Прежде чем перейти к радикальным методам в борьбе с выпадением волос, проконсультируйтесь с трихологом. Врач подберет дополнительные витамины в капсулах, которые необходимы именно для решения ваших конкретных проблем.

Добавьте в жизнь активности

Спорт и массаж тела оказывают положительное влияние даже на состояние волос. Специалисты объясняют явление тем, что различного вида активность уменьшает напряжение в шее и плечах, стимулирует кровообращение в теле и коже головы, чем открывает доступ питательным веществам и кислорода к волосяным луковицам, а это стимулирует рост волос.

Комплексная терапия

Кроме дефицита в организме полезных компонентов, причиной выпадения волос может быть гормональный дисбаланс. Важно знать, что когда не хватает питательных веществ, то волоски обычно редеют на висках, а в противном случае – вокруг лица. В частности, выпадение волос на затылке могут спровоцировать заболевание зубов. В том случае, если улучшенный рацион питания вам не поможет в течение месяца, то обратитесь к специалисту, чтобы пройти полноценное обследование.

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Бережный уход

Если вы даже выбираете средства для ухода за волосами с безопасным составом, ежедневное мытье головы или укладка с помощью термоприборов создает стрессовую среду для вашей шевелюры. Поэтому появляется тусклый цвет, ломкость и сухость на концах волос. Поэтому сначала пробуйте смешивать шампунь с водой перед нанесением на кожу головы и общую длину локонов, а затем проводите процедуру очистки реже, пользуйтесь сыворотками, которые нормализуют выделение жира, сухим шампунем.