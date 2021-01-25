Над бьюти-образом Леди Гаги для выступления на церемонии инаугурации Джо Байдена работала известная визажистка Сара Танно-Стюарт. После события мастерица решила поделиться деталями процесса создания макияжа для знаменитой певицы.

Источник: Vogue

Леди Гага стала одной из звезд церемонии инаугурации Джо Байдена. Певице была оказана честь исполнить гимн перед присягой Камалы Харрис. Наряд Леди Гаги был эффектным: багровая юбка и приталенный темно-синий жакет. А макияж ей создавала давняя подруга, креативный директор собственного бренда Haus Laboratories, Сара Танно-Стюарт. С помощью декоративной косметики она подчеркнула все достоинства внешности популярной певицы и добавила ее образу особой женской силы.

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Как создавали макияж Леди Гаги для инаугурации Джо Байдена

Сара Танно-Стюарт рассказала, что к творческой работе над макияжем Леди Гаги для особого случая подошла ответственно. Визажистке было важно, чтобы каждая мелочь была идеальной и особенной. Самым главным акцентом бьюти-образа стала красная помада. Сара долго выбирала подтон продукта для губ, который бы лучше гармонировал с цветом наряда певицы.

Таким образом, на губах исполнительницы гимна на инаугурации было средство для макияжа губ от Haus Laboratories – Le Monster Matte оттенка 1950 в сочетании с карандашом для губ RIP оттенка Slayer.



Макияж Леди Гаги / Фото из инстаграма Сары Танно-Стюарт

Следующим вызовом стал макияж глаз. Ведь он должен был быть безупречным, а веки интенсивно прорисованными, но основное внимание должно было оставаться на ярких губах. Сара выбрала спокойные оттенки теней для век, но хорошо пигментированные. Она подчеркнула линию роста ресниц Леди Гаги подводкой с микрокончиком Micro-Tip Eyeliner оттенка Punk, максимально не отходя от корней ресниц. Для насыщенности цвета визажист использовала гелевый карандаш Eyedentify Gel Kohl того же оттенка и тени из набора The Fame palette от Haus Laboratories.

На ресницах Леди Гаги в день инаугурации можно было увидеть тушь Marc Jacobs Velvet Noir и искусственные ресницы бренда Rokael Beauty. Чтобы оформить брови певицы, Сара Танно-Стюарт использовала 2 средства: карандаш HD Brows Pro Pencil и специальный фиксатор Anastasia Beverly Hills.



Макияж с акцентом на красные губы / Фото из инстаграма Фредерика Аспираса

Кроме использования декоративной косметики для макияжа Леди Гаги понадобилась тщательная подготовка кожи. Чтобы получить идеальный тон, прежде всего звездная визажистка положила под глаза исполнительницы патчи Jillian Dempsey, применила маску для сияния кожи 111Skin, увлажняющий крем от современного бьюти-бренда Augustinus Bader и бальзам для губ Sisley.

Впоследствии мастерица макияжа использовала тональную основу Dior Backstage. Важным аспектом был ее безупречный вид в свете софитов. Для контуринга скул и лба певицы выбрали набор Heat Spell оттенка Desert, а для щек – румяна Head Rush оттенка Flirt.



Бьюти-образ Леди Гаги для инаугурации Джо Байдена / Фото из инстаграма Сары Танно-Стюарт

Добавим, что прическу для Леди Гаги делал Фредерик Аспирас, который украсил белоснежные волосы певицы темной лентой и красными цветами.



Прическа Леди Гаги на инаугурации Джо Байдена / Фото из инстаграма Фредерика Аспираса

Зная о косметических продуктах и технике создания макияжа для Леди Гаги на инаугурацию Джо Байдена, вы можете вдохновиться на повторение похожего мейкапа на себе для особого случая.