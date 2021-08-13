Секреты красоты женщины-кошки: какой аромат любит и как ухаживает за собой Зои Кравиц

Американская актриса, известная своей ролью женщины-кошки в "Бэтмене" и другими, призналась в своей любви к новому аромату YSL Black Opium Extreme Eau de Parfum. В рамках промо-акции парфюма звезда поделилась секретами красоты, которые могут пригодиться каждой женщине.

32-летняя звездная красавица рассекретила особенности собственного ритуала по уходу за кожей и назвала свои любимые бьюти-продукты. Маленький спойлер: среди фаворитов Зои Кравиц новый аромат YSL. Она называет его "идеальным балансом женственности и мужества".

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Секреты красоты и любимые бьюти-продукты Зои Кравиц

О любимых новых духах YSL Black Opium Extreme Eau de Parfum Зои Кравиц говорит: "Мне нравится, что они не слишком сладкие или слишком мускусные с жасмином и кофейными нотами. Это прекрасный баланс мужского и женского".

В условиях карантинных ограничений актриса редко покидала свой дом, но даже тогда она пользовалась духами. "Не каждый день, но я просто наношу их утром, даже не задумываясь, потому что это часть моего распорядка дня и это заставляет меня чувствовать себя лучше. Аромат очень важный для меня в целом, не только с точки зрения моих духов, но даже с точки зрения запаха моего дома и продуктов, которые я наношу на лицо. Я очень чувствительна к ароматам, которые связаны с воспоминаниями. Например, как это мило и интимно, когда кто-то нюхает твой свитер, когда тебя нет рядом", – призналась знаменитость.

Относительно секретов красоты, потому что большинство из них Зои унаследовала от звездных родителей – Лизы Боне и Ленни Кравица. Актриса рассказала, что для них всегда на первом месте было здоровье, питание органическими продуктами, правильный рацион, физические упражнения, употребление большого количества воды и полноценный сон.

Когда вы чувствуете себя хорошо, и ваше тело счастливое, здоровое и сбалансированное, ваша кожа выглядит хорошо. Когда мы плохо себя чувствуем, наша кожа обезвоживается, и мы вынуждены использовать макияж, чтобы спрятаться. Я считаю, что красота начинается с того, что находится внутри, и с того, как мы заботимся о себе,

– говорит Зои.

Правильное питание, спорт и здоровый образ жизни помогают звезде сохранять красоту. Однако секрет ее привлекательной внешности в надлежащем уходе за кожей. Любимыми бьюти-продуктами актрисы являются: сыворотка для глаз Retrouve Revitalizing Eye Concentrate, кислотный лосьон с отшелушивающими свойствами Biologique Recherche Lotion P50, а также средство для очистки Kopari Coconut Cleansing Oil.

Важной составляющей красивого тела Зои Кравиц являются татуировки. У звезды их – более 50. "Я считаю, что татуировки – это великолепное украшение, как макияж или ювелирные украшения. Смешно то, что я даже не знаю, сколько у меня их. Я их почти не вижу, потому что я к ним настолько привыкла. Некоторые из них мне нравятся больше, чем другие. Мне удалили несколько татуировок, но я планирую сделать еще больше тату. Как только вы погрузитесь в это, трудно остановиться", – подытожила Зои.