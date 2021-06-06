Путь к сияющей коже: 5 простых и действенных шагов

В начале весны важно спасти кожу от зимней тусклости и сухости. Ведь мороз и отопительный сезон плохо на нее повлияли. Однако можно достичь эффекта свежей, здоровой и сияющие кожи с помощью 5 шагов.
Модные показы сезона осень-зима 2021 года дали понять, что сияющая кожа будет главным бьюти-трендом этой весны. Например, модели на показе Emilia Wickstead продемонстрировали пример здорового лица с легким сиянием. Сама дизайнер бренда Эмилия Викстед отметила: "Коллекция вдохновлена кинематографом разных эпох, чувством желания и внутренним миром женщин, что сейчас также актуально".
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Работая над коллекцией сезона осень-зима 2021, Эмилия Викстед вдохновлялась работами Альфреда Хичкока и Луки Гуаданьино. Она убеждена, что красота – это ключ к успеху, а также называет свою коллекцию "изысканной и зрелой". Именно поэтому перед ее командой стояла важная задача – сохранить кожу лица по-юношески свежей.
С помощью минимального макияжа визажисты создали эффект естественной и сияющий "фарфоровой кожи" на лицах моделей, представлявших дизайнерские наряды Emilia Wickstead. Мастер макияжа Наоко Сцинту рассказала, что использовала несколько пробиотических продуктов для предварительного ухода за кожей. "Подготовка кожи была ключом к созданию этого образа", – отметила визажистка.
Как иметь сияющую кожу
- Очистить и увлажнить. Для этого прежде всего используйте мицеллярной воду, специальное молочко или лосьон, чтобы удалить с кожи все загрязнения. А затем тщательно увлажните ее любимым средством.
- Сделайте массаж. Кожа будет иметь свежий и подтянутый вид, если вы будете массировать ее. Визажистка Наоко Сцинту самостоятельно долго массирует кожу лица, применяя сыворотку, которая имеет свойство успокаивать воспаления и увлажнять дерму.
Я люблю массировать кожу восходящими движениями, начиная с ключиц и заканчивая на подбородке. Используйте пальцы для массажа от подбородка к вискам, затем массируйте зону вокруг глаз – от надбровной кости наружу, кругом и вниз к внутренним уголкам, нажимая на акупунктурные точки в этих зонах. Эта техника снимает стресс и подтягивает кожу, позволяет продукту максимально впитаться,
– объясняет Наоко.
- Живите и заботьтесь. Если вы выполнили 2 предыдущих шага, то ваша кожа уже должна сиять. Поэтому осталось только зафиксировать результат. Чтобы это сделать, дополнительно увлажняйте и питайте кожу. С этой целью визажисты регулярно наносят сыворотку для области вокруг глаз и легкий увлажняющий крем.
- Замаскируйте покраснения. После подготовки кожи следует нанести тонкий слой тонального крема и консилера. "Как раз столько, чтобы сохранить идеальное сияние и снизить естественные розовые тона на коже и губах", – добавляет визажистка Сцинту.
- Для эффектного сияния. Визажистка Наоко Сцинту использовала масло для тела на скулах, чтобы придать коже более "живой" вид. Вы также пользуйтесь возможностями средств для ухода за кожей, чтобы придать ей привлекательного сияния..