Путь к сияющей коже: 5 простых и действенных шагов

В начале весны важно спасти кожу от зимней тусклости и сухости. Ведь мороз и отопительный сезон плохо на нее повлияли. Однако можно достичь эффекта свежей, здоровой и сияющие кожи с помощью 5 шагов.

Модные показы сезона осень-зима 2021 года дали понять, что сияющая кожа будет главным бьюти-трендом этой весны. Например, модели на показе Emilia Wickstead продемонстрировали пример здорового лица с легким сиянием. Сама дизайнер бренда Эмилия Викстед отметила: "Коллекция вдохновлена ​​кинематографом разных эпох, чувством желания и внутренним миром женщин, что сейчас также актуально".

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Работая над коллекцией сезона осень-зима 2021, Эмилия Викстед вдохновлялась работами Альфреда Хичкока и Луки Гуаданьино. Она убеждена, что красота – это ключ к успеху, а также называет свою коллекцию "изысканной и зрелой". Именно поэтому перед ее командой стояла важная задача – сохранить кожу лица по-юношески свежей.

С помощью минимального макияжа визажисты создали эффект естественной и сияющий "фарфоровой кожи" на лицах моделей, представлявших дизайнерские наряды Emilia Wickstead. Мастер макияжа Наоко Сцинту рассказала, что использовала несколько пробиотических продуктов для предварительного ухода за кожей. "Подготовка кожи была ключом к созданию этого образа", – отметила визажистка.

Как иметь сияющую кожу

Очистить и увлажнить. Для этого прежде всего используйте мицеллярной воду, специальное молочко или лосьон, чтобы удалить с кожи все загрязнения. А затем тщательно увлажните ее любимым средством.

Для этого прежде всего используйте мицеллярной воду, специальное молочко или лосьон, чтобы удалить с кожи все загрязнения. А затем тщательно увлажните ее любимым средством. Сделайте массаж. Кожа будет иметь свежий и подтянутый вид, если вы будете массировать ее. Визажистка Наоко Сцинту самостоятельно долго массирует кожу лица, применяя сыворотку, которая имеет свойство успокаивать воспаления и увлажнять дерму.

Я люблю массировать кожу восходящими движениями, начиная с ключиц и заканчивая на подбородке. Используйте пальцы для массажа от подбородка к вискам, затем массируйте зону вокруг глаз – от надбровной кости наружу, кругом и вниз к внутренним уголкам, нажимая на акупунктурные точки в этих зонах. Эта техника снимает стресс и подтягивает кожу, позволяет продукту максимально впитаться,

– объясняет Наоко.

Живите и заботьтесь. Если вы выполнили 2 предыдущих шага, то ваша кожа уже должна сиять. Поэтому осталось только зафиксировать результат. Чтобы это сделать, дополнительно увлажняйте и питайте кожу. С этой целью визажисты регулярно наносят сыворотку для области вокруг глаз и легкий увлажняющий крем.

Если вы выполнили 2 предыдущих шага, то ваша кожа уже должна сиять. Поэтому осталось только зафиксировать результат. Чтобы это сделать, дополнительно увлажняйте и питайте кожу. С этой целью визажисты регулярно наносят сыворотку для области вокруг глаз и легкий увлажняющий крем. Замаскируйте покраснения. После подготовки кожи следует нанести тонкий слой тонального крема и консилера. "Как раз столько, чтобы сохранить идеальное сияние и снизить естественные розовые тона на коже и губах", – добавляет визажистка Сцинту.