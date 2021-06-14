Как Синди Кроуфорд сохраняет молодость: секреты и лайфхаки

Американская супермодель, телеведущая, актриса Синди Кроуфорд для многих является образцом женственности и красоты. Звезде удается в 55 лет выглядеть на 35. У нее много секретов и лайфхаков, которые помогают ей в этом и пригодятся каждой женщине.

Бьюти-рутина супермодели проста и эффективна. Также Синди откровенно делится в своих интервью советами по правильному питанию и спорту.

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Секреты вечной молодости Синди Кроуфорд

Спорт

Известная супермодель убеждена, что любая тренировка должна приносить только удовольствие. Именно этим принципом она советует руководствоваться каждой женщине. "Йога и бег не для меня. Персональные тренировки для меня разработал мой персональный тренер Раду, с которым я раньше снимала видео с фитнесом", – делится Синди Кроуфорд.

Модель и мать 19-летней Кайи Гербер занимается спортом три раза в неделю. Ее программа включает приседания, отжимания и силовые нагрузки. Выходные дни Синди также проводит активно. Она ездит на велосипеде и ходит на прогулки в горы.

Питание

Прежде чем перейти к своим ежедневным делам, Синди Кроуфорд утром пьет витаминное смузи. Для его приготовления красавица использует блендер, в котором смешивает листья шпината, миндальное молоко, половину банана, протеиновый порошок, порошок какао и листья свежей мяты. Таким образом можно потратить минимум времени, чтобы получить максимум энергии.

Но интересно и то, что Синди не представляет своей жизни без шоколада. Она не отказывает себе в удовольствии, поэтому ежедневно перед ужином ест небольшой кусочек шоколада.

Если я не съем шоколадку, я заем ее чем-то другим, но все равно не получу удовольствие,

– признается супермодель.

Отдых

Синди знает, что релакс также необходим человеку, чтобы долго оставаться молодым, красивым и здоровым. Поэтому звезда обожает ходить в сауну и посвящать время медитации. На своей инстаграм-странице она рассказала подписчикам, что привыкла "париться" утром. Процедура помогает ей зарядиться энергией на целый день.

Дома супермодель иногда проводит семейные курсы медитации. Синди говорит: "Мы делаем это не часто, но всегда очень полезно изучать свой ум и отпускать тревожные мысли".

Макияж

Синди Кроуфорд прекрасно владеет техникой создания basic face – базового мейк-апа. Она подчеркивает, что не следует увлекаться декоративной косметикой. Ведь нужно чувствовать себя уверенно даже без нее.

В начале своей карьеры я абсолютно ничего не знала о макияже и уходе за собой. Я пыталась подражать различным моделям, училась на бэкстейдже наносить косметику. С возрастом я перестала пользоваться пудрой, потому что она добавляет лишние года, подчеркивает все линии и морщины. Но при этом не могу жить без карандаша для бровей и туши для ресниц. С ними взгляд становится выразительным и глубоким,

– делится бьюти-секретами Синди Кроуфорд.