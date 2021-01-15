Как избавиться от секущихся кончиков волос: проверенные советы
Секущиеся кончики являются особенно распространенной бьюти-проблемой у женщин. Они мешают волосам иметь блестящий и гладкий вид. Однако существуют несколько действенных советов и лайфхаков, которые помогут избавиться от секущихся концов волос.
Проблему секущихся кончиков волос легче предотвратить, чем потом ее решить. Но бьюти-редактор Elle Елена Лисун решила собрать проверенные советы, чтобы вы смогли избавиться от посеченности.
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Как избавиться от секущихся кончиков волос
- Регулярная стрижка концов волос. Срез помогает освежить волосы. Если вы откладываете процедуру, раздвоение волоса будет "подниматься" выше и избавиться от нее будет труднее. Поэтому посещайте профессионала, который отстрижет лишь необходимую часть, ведь здоровую длину локонов не стоит удалять.
- Употребляйте витамины для волос. Если вы хотите избежать иссечения концов волос, то заботьтесь о их состоянии изнутри. Согласно результатом исследования в Германии в 2000 году, комбинация L-цистеина, пантотеновой кислоты и экстракта зерен проса улучшает рост волос у женщин с диффузным выпадением волос. Такой комплекс веществ должен быть в витаминах для укрепления и роста волос, которые особенно требуют дополнительного ухода в холодный сезон.
- Наносите несмываемые масла для волос. Такие бьюти-продукты предназначены для "исцеления" секущихся концов. Они придают волосам ухоженный и сияющий вид. Однако эффекты после них не являются долговременными.
- Спите на шелковой наволочке. Волосы меньше ломаться, если вы будете избегать сна на жестких тканях, которые травмируют волосяную структуру. Механические повреждения больше всего способствуют появлению секущихся концов, а постельное белье из натурального шелка, наоборот, будет разглаживать и делать волосы более блестящими.
- Аккуратно взаимодействуйте. "Кутикула волоса у каждого человека имеет примерно 11 слоев кератиновых чешуек. В нижней части волосяного полотна она весомо тонкая, а количество слоев кератинових чешуек минимальное, местами их может вообще не быть – например, у блондинок. Вот почему, если после мытья усиленно трем прядями, то можем легко их травмировать – впоследствии это станет причиной ломкости и посеченности локонов ", – объясняет специалист по реабилитации волос и кожи головы Юлия Селдецькая.
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