Настя Золотая – стилист причесок и бьюти-блогер. Она поделилась главными правилами для ухода за волосами и назвала полезные средства для этого. Ведь именно эти вопросы чаще всего волнуют красавиц, которые знают, что о своей внешности нужно заботиться.

Источник: Новый канал

Hair-эксперт Настя Золотая рассказывает, что сама ежедневно делает укладку, поэтому для красивого вида волос она тщательно ухаживает за ними и выбирает подходящие средства. Первым делом она посоветовала, как и чем мыть шевелюру.

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Как ухаживать за волосами

Стоит пользоваться профессиональными шампунями. По мнению Насти, на уходе за волосами нельзя экономить. Также она советует мыть голову дважды: сначала, чтобы вымыть грязь с волос, и сразу второй раз, чтобы закрепить эффект, очистить тщательно локоны, что будет способствовать их длительной чистоте.

Важно после мытья волос наносить бальзам. Средство способствует мягкости и шелковистости шевелюры. Чтобы процедура была правильной и эффективной, сначала промокните волосы сухим полотенцем. Только тогда используйте бальзам. Начинайте распределять его от середины длины волос, а на конце примените больше продукта, потому что они обычно более сухие. Оставьте бальзам на 5 минут, чтобы шевелюра вобрала полезные вещества, а затем смойте остатки.

За концами волос всегда следует тщательнее ухаживать. Чтобы увлажнить и питать их, экспериментируйте с маслами для волос от разных брендов, пока не найдете то средство, которое идеально вам подойдет.

Пусть термозащита станет мастхевом в вашей косметичке. Стилист причесок Настя советует выбирать средство в форме спрея, чтобы легче было распылять его по волосам. Его можно наносить на мокрые или сухие пряди, а лишь потом пользоваться термоприборами для создания укладки. Запомните, что накручивать или выравнивать волосы можно только после полного их высыхания.

Это очень важно! Когда мы пользуемся фенами, плойками, утюжками – это все портит наши волосы. И чтобы они оставались шелковистым и красивыми, надо регулярно использовать термозащиту,

- подчеркивает Настя.

Также нужно обращать внимание на щетку или расческу, которыми вы расчесываете волосы. Важно, чтобы они были хорошего качества и с мягкой щетиной. Тогда удастся избежать травмирования и вырывания волос.

Если вы хотите иметь ухоженные красивые волосы, то эти советы вам пригодятся.