Мезороллер – это гаджет для проведения косметической процедуры, которая называется микронидлинг, в домашних условиях. Во время этого маленькие иглы роллера легонько травмируют дерму, что запускает процессы регенерации и помогает полезным веществам проникать в глубокие слои кожи.

Чтобы получить желаемый результат в виде сияющей и подтянутой кожи, стоит больше узнать о специфике работы мезороллера. Добавим, что бьюти-устройство также называют дермароллером.

Узнайте: Как избавиться от акне на спине: домашние и салонные методы

Зачем пользоваться мезороллером

Принцип действия мезороллера в микротравмировании кожи. Таким образом после процедуры клетки дермы интенсивнее восстанавливаются. Свойства бьюти-гаджета напоминают эффект от популярной косметологической процедуры мезотерапия. Однако последняя дает лучший результат, потому что влияет на дерму на более глубоком уровне. Однако мезотерапию должен проводить квалифицированный специалист с медицинским образованием, а мезороллер может использовать каждый в домашних условиях.

С помощью мезороллера можно выровнять рельеф кожи, уменьшить морщины, улучшить кровообращение, активизировать выработку коллагена для молодости лица. В частности, домашняя процедура является действенной для борьбы со следами от постакне, гиперпигментацией, целлюлитом, потому что роллер можно также применять на теле.

Как пользоваться мезороллером

Мозороллери безопасны для домашнего использования. Однако стоит проконсультироваться с косметологом перед проведением процедуры. Если неправильно повторять бьюти-манипуляцию, то можно вызвать раздражение кожи. Однако длина игл мезороллера не превышает 0,5 миллиметра, поэтому более серьезных травм не будет.

Эксперты в индустрии красоты рекомендуют пользоваться одноразовыми роллерами, которые можно приобрести в стерильных упаковках. Если вы выберете роллер для многоразового применения, то самое главное, о чем нужно помнить, это надлежащая дезинфекция.

После каждого использования обработайте все части бьюти-гаджета спиртом, хлоргексидином или другим антисептическим раствором.

Также не забывайте о дезинфекции кожи.

Не нажимайте сильно роллером на кожу. Важно двигаться в правильных направлениях по 3 – 5 раз в каждом: горизонтально, вертикально, наискосок.

Чтобы получить лучший результат, дополняйте процедуру специализированными средствами: сыворотками или кремом. Однако убедитесь заранее, что ваша кожа не отреагирует на них аллергией или раздражением.

В конце наносите успокаивающие продукты с питательными и увлажняющими свойствами. Полезными для кожи будут средства с содержанием аллантоина, ромашки и гиалуроновой кислоты, а летом дополнительно применяйте крем с SPF не ниже 50.

Противопоказания

Напомним, что мезороллер создает на коже микротравмы, поэтому есть определенные предостережения перед его использованием. Не проводите процедуру с помощью бьюти-гаджета, когда на лице или теле есть воспаление, акне, царапины или ранки, а также, если вы страдаете кожными заболеваниями (псориаз, дерматит, купероз, розацеа), имеете скопления родинок, то эти участки тоже лучше избегать. В случае аллергической реакции тоже прекратите пользоваться мезороллером.