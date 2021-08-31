Сухость кожи под глазами: косметологи рассказали о причинах появления и методах борьбы

Участок кожи под глазами является особенно нежным и уязвимым, в частности ему свойственна сухость. Врач-косметолог, основательница клиники F.Zone Beauty Clinic, Наталья Флюндра рассказала, как бороться с сухостью кожи вокруг глаз, а дерматовенеролог Елена Гаркуша назвала причины появления такой проблемы.

Важно отметить, что периорбитальный участок не может быть просто сухим. Из-за отсутствия сальных желез в этой зоне термальный слой является очень тонким, поэтому быстро теряет упругость и эластичность.

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Причины появления сухости под глазами и правила устранения

Наталья Флюндра объясняет, что именно сухость под глазами ускоряет появление мимических морщин и дряблость лица. Состояние кожи трудно нормализовать лишь с помощью крема с гиалуроновой кислотой. Сухую периорбитальную область нужно питать витаминами, аминокислотами, экстрактами растений, улучшать ее плотность коллагеном, который способствует красоте и здоровью кожи.

Также следует попробовать сочетание витаминов E и C, которые стимулируют синтез коллагена. Комбинация витаминов помогает коже стать сияющей, гладкой и увлажненной. В частности, сухую кожу нужно обеспечить полинасыщенными жирными кислотами (линолевой и линоленовой). Эти кислоты организм не способен продуцировать самостоятельно.

Не забывайте об использовании дневного крема с SPF-фактором. Тонкая кожа подвергается негативному воздействию солнечных лучей, поэтому ее надо защищать. В случае появления первых морщин вокруг глаз обратите внимание на крем с бета-глюканами или экстрактом виноградных косточек. Указанные компоненты помогают коже эффективно регенерироваться.



Проблема сухости кожи вокруг глаз / Фото Unsplash

Технолог компании CompleteSPA, тренер космецевтики NellyDeVuyst, дерматовенеролог Елена Гаркуша рассказала о причинах сухости кожи под глазами. "Сухая кожа вокруг глаз – это распространенное явление, с которым сталкиваются женщины в любом возрасте. Часто сухая кожа вокруг глаз связана с общим состоянием лица и организма", – отмечает дерматовенеролог.

Первым делом Елена советует пересмотреть привычную процедуру очистки этого участка. Ведь для кожи вокруг глаз нельзя использовать средства, предназначенные для очищения всего лица. Дерма вокруг глаз является более деликатной и тонкой, поэтому существует риск попадания средства для очищения на слизистую оболочку глаз.

Очищайте кожу вокруг глаз только специальными продуктами, которые создают для ухода именно за этим участком. Такие косметические продукты не должны содержать сульфатов, "отдушек". Зато в их составе могут быть цветочные воды, растительные успокаивающие экстракты и пробиотики.

Также тщательно выбирайте крем для дермы вокруг глаз. Средство может включать натуральные масла, регенерирующие компоненты (такие, как ДНК форели), успокаивающие компоненты (например, аллантоин, бисаболол), увлажняющие вещества (морские водоросли, гиалуроновая кислота).