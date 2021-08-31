Сухість шкіри під очима: косметологи розповіли про причини появи і методи боротьби

Ділянка шкіри під очима є особливо ніжною та вразливою, зокрема їй властива сухість. Лікарка-косметологиня, засновниця клініки F.Zone Beauty Clinic, Наталія Флюндра розповіла, як боротися зі сухістю шкіри навколо очей, а дерматовенерологиня Олена Гаркуша назвала причини появи такої проблеми.

Важливо зазначити, що періорбітальна ділянка не може бути просто сухою. Через відсутність сальних залоз у цій зоні термальний шар є дуже тонким, тому швидко втрачає пружність та еластичність.

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Причини появи сухості під очима і правила усунення

Наталія Флюндра пояснює, що саме сухість під очима пришвидшує появу мімічних зморшок і в’ялість обличчя. Стан шкіри важко нормалізувати лише за допомогою крему з гіалуроновою кислотою. Суху періорбітальну ділянку потрібно живити вітамінами, амінокислотами, екстрактами рослин, покращувати її щільність колагеном, який сприяє красі та здоров’ю шкіри.

Також слід спробувати поєднання вітамінів E і C, які стимулюють синтез колагену. Комбінація вітамінів допомагає шкірі стати сяйливою, гладкою і зволоженою. Зокрема, суху шкіру потрібно забезпечити полінасиченими жирними кислотами (лінолевою і ліноленовою). Ці кислоти організм не здатен продукувати самостійно.

Не забувайте про використання денного крему з SPF-фактором. Тонка шкіра піддається негативному впливу сонячних променів, тому її треба захищати. У випадку появи перших зморшок навколо очей зверніть увагу на крем з бета-глюканами або екстрактом виноградних кісточок. Вказані компоненти допомагають шкірі ефективно регенеруватися.



Проблема сухості шкіри навколо очей / Фото Unsplash

Технологиня компанії CompleteSPA, тренерка космецевтики NellyDeVuyst, дерматовенерологиня Олена Гаркуша розповіла про причини сухості шкіри під очима. "Суха шкіра навколо очей – це поширене явище, з яким стикаються жінки у будь-якому віці. Часто суха шкіра навколо очей пов’язана зі загальним станом обличчя й організму", – зазначає дерматовенерологиня.

Насамперед Олена радить переглянути звичну процедуру очищення цієї ділянки. Адже для шкіри навколо очей не можна використовувати засоби, призначені для очищення всього обличчя. Дерма навколо очей є більш делікатною і тонкою, тому існує ризик потрапляння засобу для очищення на слизову оболонку очей.

Очищуйте шкіру навколо очей лише спеціальними продуктами, які створюють для догляду саме за цією ділянкою. Такі косметичні продукти не повинні містити сульфатів, "віддушок". Натомість у їхньому складі можуть бути квіткові води, рослинні заспокоювальні екстракти і пробіотики.

Також ретельно вибирайте крем для дерми навколо очей. Засіб може включати натуральні олії, регенеруючі компоненти (такі, як ДНК форелі), заспокоювальні компоненти (наприклад, алантоїн, бісаболол), зволожувальні речовини (морські водорослі, гіалуронова кислота).