В 2021 в индустрии красоты главным трендом является индивидуальность. Ее можно подчеркнуть с помощью маникюра – яркого и оригинального. Весной стоит заменить депрессивные оттенки и лаконичное естественное покрытие на ногтях смелыми красочными нейл-дизайнами.

Звездные мастера маникюра рекомендуют не бояться экспериментов с цветами и дизайном на ногтях. Узнав об актуальных нейл-трендах, вы поймете, почему их нужно попробовать всем и прямо сейчас.

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Тренды в маникюре 2021, которые нужно попробовать всем и уже

Северное сияние

Самыми первыми тренд на своих ногтях попробовали красавицы из Южной Кореи. Маникюр в стиле северного сияния стал настоящим хитом. Его особенность в красивом переливании цветов, которые визуально образуют световое нейл-шоу. Чтобы создать такой маникюр, нужно использовать покрытие с мерцающими частицами, чтобы получить футуристический эффект на свету. В этом случае можно фантазировать как с оттенками лаков, так и украшениями для ногтей.

Маникюр в стиле радуги

Радужный маникюр становится все популярнее. Чтобы ваш нейл-дизайн получился модным, используйте пастельные оттенки, сочетая со смелыми неоновыми цветами и флуоресцентными цветами. Также стильным решением будет микс радужного изображения с эффектом омбре.

Смайлики

Эмоджи-тренд не только в соцсетях, но и в маникюре. Нейл-эксперты убеждены, что маникюр со смайлами останется в моде в конце лета 2021. Для создания модного арта на ногтях применяйте яркий желтый цвет и более спокойные нежно-желтые оттенки, которые послужат базой для емоджи. Маникюр со смайликами можно совершенствовать френчем и сочетать с другими яркими принтами.