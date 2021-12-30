Много блесток и ярких цветов: какими трендами в макияже поражал 2021 год

В индустрию красоты вернулись тенденции 90-х и нулевых, модными новинками стали цветные блестки на лице, макияж нижнего века и еще немало эффектных акцентов при помощи декоративной косметики – таким был мейкап в 2021. Бьюти-тренды этого года заслуживают, что бы о них еще раз вспомнили.

Зимний макияж был историей о ярких тенях, растушеванных стрелках, весенний – тренд за здоровую и сияющую кожу, летом – снова на пике популярности натуральность, а осень поразила "бьюти-бумом" на блестки и глубокие оттенки на губах.

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Знаменитые красотки в течение 2021 завораживали поклонников креативными решениями в макияже, которые впоследствии стремились повторить модницы со всего мира: цветные арт-стрелки Камилы Кабелло, бордовые губы Меган Фокс, смоки-айс в коричневых оттенках Дженнифер Лопес, густо подведенные нижние веки, как у моделей из модных шоу Dior.



Невероятный макияж Джей Ло в коричневых оттенках / Фото из инстаграма звезды

Настоящим хитом стал синий цвет в мейкапе глаз, который назвали "ледяным". Об этом и других трендах в макияже 2021 читайте в нашем материале.

Главные тренды в макияже 2021 года

Брови-"ниточки"

Забытый тренд из 90-х в моду начала возвращать Белла Хадид. Если у вас от природы тонкие брови, как у знаменитой модели, то стоит научиться любить их такими. В интервью для Harper's Bazaar арт-директор MAC Терри Барбер прокомментировал бьюти-тенденцию из прошлого: "Возвращение тонких бровей – хорошая тенденция. Она говорит о том, что одинаковые густые и широкие "инста-брови" не могут подходить всем без исключения. Тонкие брови могут выглядеть элегантно, придавая взгляду особое очарование и отсылая к образам звезд из ранних 90-х – юной Кейт Мосс или Дрю Бэрримор".



Тонкие стильные брови Беллы Хадид / Фото из инстаграма модели

Макияж ушей

Настоящий фурор на Неделе моды в Нью-Йорке вызвал яркий мейкап на ушах. На такое смелое решение решилась визажистка Элли Смит для американского бренда Collina Strada. Мастерица запустила совершенно новый тренд в индустрии красоты – макияж ушей. Она посыпала уши моделей и их кончики пальцев радужными блестками и пигментами. Для этого Элли использовала декоративную косметику зеленого, золотого, оранжевого, желтого и синего цветов. Целью оригинального мейкапа было достижение эффекта сказочной эльфийской пыли и абстрактного экспрессионизма.



Косметика на ушах / Фото Collina Strada

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Цветные арт-стрелки

Одной из первых яркий макияж глаз попробовала Джиджи Хадид. Звездный визажист Патрик Та накрасил оранжевым пигментом внутренние уголки глаз модели. Впоследствии трендовый акцент попробовала певица Камила Кабелло: красно-оранжевые линии и пятнышки на верхних веках, розовые завитки на внешних уголках глаз, двойные черные стрелки. Тенденция очень понравилась всем модницам, поэтому такой макияж стал одним из самых популярных на просторах инстаграма.



Креативные стрелки / Фото из инстаграма Патрика Та

Яркие губы

В 2021 трендсеттеры очень удачно сочетали одежду и макияж в нейтральной цветовой гамме с ярким акцентом на губах. В моде были необычные оттенки красного, бордового и коричневого. Настоящими амбассадорами мейкапа с насыщенной помадой были Меган Фокс и Люси Гейл.



Люси Гейл с красной помадой / Фото из инстаграма Патрика Та



Роскошный макияж Меган Фокс / Фото из инстаграма Патрика Та



Макияж на нижних веках

2021 видоизменил вечный тренд. Актуальными стали стрелки "наоборот". Сначала Dior, затем Рианна, а впоследствии и другие красавицы попробовали креативный макияж на нижних веках. Для этого они использовали цветные подводки, глиттер и даже стразы. Добавим, что такой мейкап также был популярным в 1990-х – любимый бьюти-трюк солиста Green Day и Аврил Лавин. К тому же, подводя нижние веки, можно иметь не только стильный вид, но и замаскировать синяки под глазами.



Блестки

Гламурные светские львицы, инфлуэнсеры, звездные визажисты в этом году добавляли много блесток в макияж, которые обычно были представлены в виде шиммера или глиттера. Сияющие частицы входили в состав теней, помад, блесков для губ, хайлайтеров и даже бронзеров. Чтобы создать креативный и нескучный мейкап, красавицы чаще использовали глиттер – блестки, которые могут быть разной формы (круглые, в виде многоугольников, звезд, сердечек), разного размера и цвета.



Эффектный макияж глаз / Фото из инстаграма @carolinacarpegiani

Естественность

Макияж "без макияжа" оставался трендовым в осеннем сезоне. Он продолжал завоевывать сердца всех модниц своей простотой в исполнении и женственным видом. Чтобы создать такой мейкап, нужно позаботиться о мягком контуре губ, ненавязчивом контуринге, ровном сияющем тоне кожи. Натуральный макияж удачно подчеркивает красоту лица и скрывает мелкие недостатки, подходит на каждый день.



Натуральный макияж с изюминкой / Фото из инстаграма @photo.zvzd

Розовый, синий, красный вместо черного

Яркие тени и лайнеры были хитом уходящего года. Осенью на показе Versace модели продемонстрировали графический макияж с толстыми розовыми стрелками, Патрик Та создал невероятные ярко-синие графические стрелки для блогерши Эддисон Рэй, а также смоки-айс в голубых оттенках для певицы и тиктокерши Дикси Дамелио. В то время голливудский визажист Ханг Ванго активно использовал красные пигменты для макияжа своих известных клиенток. Эксперты в индустрии красоты убеждены, что настало время в мейкапе давать место не только традиционным черным и коричневым оттенкам. Так как должного внимания заслуживают и более яркие акценты.



Яркий мейкап / Фото из инстаграма Ханга Ванго



Макияж в синих оттенках / Фото из инстаграма Патрика Та



Креативные акценты / Фото из инстаграма Патрика Та