Год Белого Металлического Быка позволил модницам со всего мира максимально проявить свою фантазию и креативность в экспериментах с бьюти-образами. Так как на пике популярности были дерзкие цвета волос, эффектные смоки-айс, графические цветные стрелки, абстрактный маникюр, объемные аксессуары.

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Такие звезды, как Билли Айлиш, Селена Гомес, Меган Фокс продемонстрировали, как "блонд" может эффектно смотреться на коротких и длинных прядях. В то время Люси Бойтон продемонстрировала не менее эффектное окрашивание – огненное. Актриса долгое время оставалась блондинкой, но в 2021 решила попробовать трендовый медный оттенок. А вот Дженнифер Лопес только добавляла карамельные блики в свою шевелюру, примеряла розовый парик, но на кардинальное бьюти-перевоплощение все-таки не решилась.

Ведущие визажисты, hair-стилисты, мастера по маникюру удивляли оригинальными решениями: Патрик Та активно экспериментировал со стрелками различных форм и ярких цветов, Крис Эпплтон создавал неповторимые укладки с baby hair и эффектом мокрых волос, а Том Бачик поражал радужным покрытием ногтей Селены Гомес.



Маникюр Селены Гомес / Фото из инстаграма Тома Бачика

Блеск, глиттер, узоры, объем – это про бьюти-образы года, который вскоре нас покинет. Поэтому вспоминаем и вдохновляемся самыми популярными трендами в прическах, макияже и маникюре.

Главные бьюти-тренды 2021

Прически

Бритая голова

Один из самых радикальных трендов 2021, который вернулся из прошлого. Если в 2007 Бритни Спирс поразила поклонников лысой головой, то в этом году на повторную актуальность прически повлияла Джордан Александр, которая сыграла главную роль в перезагрузке сериала "Сплетница". Актриса засветилась на экранах с выбритой головой, которая автоматически стала чуть ли не главной особенностью it-girls. Во время пандемии пользователи тиктока также обрезали длинные волосы и фиксировали процесс на видео, которым потом делились в социальной сети. Если в 1970-х короткую стрижку рассматривали как часть контркультурного движения и как средство избежать бесконечных расходов, связанных с соблюдением стандартов красоты той эпохи, то в наше время знаменитости, инфлюэнсеры, женщины со всего мира таким образом демонстрируют новое понимание женственности.



Неординарная прическа / Фото Vogue

Челки

Рваная, густая, скошенная, "шторка", французская, микрочелка, стиль 70-х – это самые модные челки 2021. Выбор был разнообразным, поэтому каждая красавица могла выбирать на свой вкус. Челка стала очень распространенным акцентом в прическах как селебрити, так и других женщин, которые стремятся всегда иметь эффектный вид. С помощью модного решения также можно стильно обновить имидж без кардинальных изменений.

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Отличным примером для вдохновения может служить рваная челка Дакоты Джонсон, которую легко укладывать; кудрявая челка певицы Лей-Энн Пиннок, который придает образу игривость; "шторка" с ностальгией по 1960-м, как раньше у Брижит Бардо, а теперь – у Сабины Сокол. Универсальный hair-тренд стал настоящим хитом.



Челка во французском стиле / Фото из инстаграма Жанны Дамас

Аксессуары

В этом году особенно популярными были разнообразные аксессуары для волос: яркие заколки, цветочные тюрбаны, элегантные сетки, изысканные кольца из жемчуга. С их помощью hair-стилисты и трендсеттеры украшали укладки, придавали им изысканный или, наоборот, бунтарский стиль.

В частности, стоит вспомнить про украшения для волос в стиле 90-х. Цветные "мини-заколки" стали самыми модными аксессуарами лета 2021. Раньше их любили чуть ли не все девушки-подростки эпохи пейджеров и вечеринок с репертуаром Spice Girls. Кьяра Ферраньи, Эдисон Рей, Джиджи Хадид, Lizzo по-своему интерпретировали моду на аксессуары для волос в виде маленьких бабочек и цветов.



Укладка с аксессуарами / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи

В то время Эльза Хоск и другие также активно использовали разноцветные силиконовые резинки, чтобы закрепить трендовые тонкие косички по сторонам лица или "пузырьковые косы", которые Джиджи Хадид выбрала для праздничного бьюти-образа по случаю своего 26-летия.



"Пузырьковые косы" Джиджи Хадид / Фото из инстаграма модели



Модные косички 2021 / Фото из инстаграма @bethcollley

Макияж

Красные губы

Вечная классика получила новое дыхание в уходящем году. Авторитетные визажисты создавали невероятные макияжи с использованием различных оттенков красной помады. Тренд на яркий акцент стал безоговорочным, когда на 70-м Венецианском кинофестивале такие известные селебрити, как Сара Гадон, Барбара Палвин, Тина Кунаки, Джессика Честейн и многие другие появились с яркими бордовыми, малиновыми, винными губами.

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Эксперты отмечают, что главное – подобрать правильный оттенок. Если у вас на запястье вены голубого цвета, то лучше выбирать холодные тона красной помады. И наоборот, нужно отдавать предпочтение помаде с теплым подтоном, если ваши вены имеют зеленоватый оттенок.



Беатриче Вендрамин с красной помадой / Фото из инстаграма актрисы

Яркие акценты

В 2021 тренды в индустрии красоты заставили стереть все темные краски предыдущего года. А бьюти-коллекции Halpern, Gareth Pugh, Tom Ford, Chromat поощряли создавать макияж с использованием мерцающих оттенков сиреневого и зеленого, розового, желтого и бирюзового. Настоящим же взрывом стал насыщенный синий в мейкапе глаз. Визажисты украшали веки певиц, актрис и моделей темно-синими стрелками или аквамариновыми тенями.



Синий пигмент для эффектного макияжа глаз / Фото из инстаграма @theadelaidehipster

Следующей тенденцией в макияже обязаны Рианне. Она одной из первых продемонстрировала, как эффектно могут выглядеть перевернутые стрелки кроваво-красного оттенка. Мейкап на нижних веках также был актуален в 1990-х – любимый бьюти-трюк солиста Green Day и Аврил Лавин. К тому же, подводя нижние веки, можно иметь не только стильный вид, но и замаскировать синяки под глазами.



Смелые и гламурные красавицы в этом году еще делали макияж с использованием блесток, которые обычно были представлены в виде шиммера или глиттера. Сияющие частицы входили в состав теней, помад, блесков для губ, хайлайтеров и даже бронзеров. Чтобы создать креативный и нескучный мейкап, красавицы чаще использовали глиттер – блестки, которые могут быть разной формы (круглые, в виде многоугольников, звезд, сердечек), разного размера и цвета.



Сияющий макияж / Фото из инстаграма Ханга Ванго

Скинимализм или "голая кожа"

В условиях глобальной пандемии в индустрии красоты главным трендом стала здоровая кожа – "красота идет изнутри". В этом году бьюти-эксперты призвали попробовать чистое лицо, влажную кожу, легкий макияж и притягательное сияние. Примерами для вдохновения стали образы с модных шоу: Паломы Эльсессер на шоу Marni, Анны Эверс на показе Etro и девушек на показах Victoria Beckham, Supriya Lele, Burberry и Rodarte.



Эффект "голой кожи" / Фото Etro

Маникюр

Квадратные ногти

Экстравагантная форма ногтей – громкое возвращение хита 2000-х. Звездная мастерица маникюра Мишель Хамфри рассказала: "Например, сейчас в тренде квадратные ногти – один из "приветов" тех времен". Такие бренды, как Miu Miu и Blumarine, возвращают ностальгическую моду на нулевые, а за ней следуют и тенденции в маникюре. В год Белого Металлического Быка квадратные ногти успели попробовать знаменитые красавицы – от Дуа Липы до Кайли Дженнер.



Кайли Дженнер демонстрирует трендовую форму ногтей / Фото из инстаграма звезды

Au naturel

Прозрачное покрытие ногтей – интерпретация тренда "макияж без макияжа" в нейл-индустрии. Натуральный маникюр был способом привлечь внимание людей к тому, что первым делом нужно концентрироваться на здоровье своей ногтевой пластины. Поэтому минимальная длина, лечебное покрытие и как можно меньше травм одобрили как мастера маникюра, так и мировые модницы.

Всегда уместным было добавление легкого дизайна в виде ярких акцентов с остатками пустого пространства на ногтях. Такой нейл-арт отличается необычностью и практичностью, потому что с ним не так заметны отросшие частички ногтевой пластины. Опять же, дизайн позволял заботиться о состоянии своих ногтей, чтобы после снятия покрытия вас не ждали неприятные сюрпризы.

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Минималистичный нейл-дизайн / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн



Маникюр с пустым пространством / Фото из инстаграма @thehangedit



Ногти с натуральным покрытием / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland

Глубокие оттенки

Основательница, креативный директор сети MVK, член международной креативной группы по вопросам разработки глобальных трендов 2021, Виктория Колодий рассказала, что одним из главных цветов для маникюра в этом году был зеленый. Различные вариации зеленого в индустрии моды и красоты популяризировали Bottega Veneta. Со временем начали расти запросы на покрытие ногтей в таких оттенках: шалфейный, оливковый, ярко-зеленый, темно-зеленый, травянистый, изумрудный. Они элегантно дополняли образ.



Маникюр в стильном цвете / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Осенью звездная нейл-мастерица Бетина Гольдштейн, которая работает с Зоей Кравиц, Эйсой Гонсалес, отметила, что наиболее удачным выбором для маникюра являются оттенки зеленого мха, горчичный, Rich Tonal Browns, чернильный королевский блюз, металлик, нейтральные, Oxblood Reds. По словам Бетины, "переход к более глубоким тонам и начало игры с матовыми или бархатистыми текстурами" – идеальное решение для нейл-дизайна в 2021.