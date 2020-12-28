Высыпания, раздражения, покраснения или зуд чаще всего появляются на коже лица зимой. Чтобы нейтрализовать проблему сразу, можно попробовать провести действенные процедуры красоты в домашних условиях. Для этого стоит начать с приготовления успокаивающей маски для лица.

Кроме сильного холодного ветра и мороза, повредить кожу могут также солнце и жара, поэтому рецепты успокаивающих масок для лица будут полезны в любое время года. Harper's Bazaar рассказал, как избавиться от высыпания, раздражения и других проблем с кожей в домашних условиях.

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Успокаивающие маски для лица

Маска для успокоения, тонизирования и отбеливания кожи из огурца

Благодаря свойствам огурца вы сможете не только успокоить раздраженную кожу, но и тонизировать ее и осветлить пигментные пятна. В индустрии красоты маску из огурца используют, чтобы уменьшить воспалительные процессы. Чтобы ее приготовить, вам понадобится мякоть свежего огурца, добавьте несколько капель оливкового масла и перемешайте ингредиенты. Полученную смесь нанесите на кожу на 15 минут. После удалите остатки с помощью прохладной воды.

Противовоспалительная Ромашковая маска

Ромашка обладает бактерицидными свойствами, поэтому ее раствор полезен для дезинфекции как открытых ран, так и воспаленных участков тела. Чтобы приготовить средство, которое поможет избавиться от покраснений на коже, вам нужно залить 1 столовую ложку цветов ромашки половиной стакана кипятка. Дайте жидкости настояться в течение 40 минут. Возьмите тонкую ткань с нежной текстурой, вырежьте отверстия для глаз и носа, смочите ее в ромашковом растворе и положите на лицо на 5 минут. Повторите процедуру несколько раз, чтобы раздражение полностью исчезло с лица.

Маска из алоэ для поврежденной кожи

Алоэ также является действенным бактерицидным средством. Растение полезно использовать против повреждений на лице. Кроме успокаивающего эффекта, ингредиент будет увлажнять кожу, создавать на ней защитный слой из полисахаридов, которые будут удерживать и привлекать влагу. Для приготовления такой маски используйте 2 листами алоэ, на которых нужно сделать разрезы и выжать сок. Затем добавьте несколько капель сока лимона и лавандового масла. Прежде чем наносить маску на лицо, распарьте его: смочите полотенце в теплой воде и на несколько минут оставьте на соответствующем участке. Смесь с содержанием алоэ наносите на 15 минут, удаляйте оставьте теплой водой и используйте питательный крем после процедуры.

Успокаивающая маска из голубой глины

Голубая глина эффективно борется с любыми раздражениями и повреждениями на коже. Ингредиент получают глубоко из-под земли, где он питается полезными минералами и микроэлементами, которые затем проникают в дерму, улучшают ее состояние, создают защитный слой и увлажняют. Приобрести голубую глину можно в аптеке. Для приготовления успокаивающей маски смешайте сухой порошок голубой глины с водой. Смесь равномерно распределите по лицу, а смывать начинайте еще перед тем, как маска высохнет. Если ждать полного затвердевания глины, то можно еще больше повредить кожный покров.