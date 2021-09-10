Веганская и посвящена космосу: Halsey запустила новую кампанию своего бьюти-бренда About-Face
Источник:Hypebae
Популярная американская певица и автор песен Эшли Николетт Франджипани, известная под псевдонимом Halsey, продолжает удивлять оригинальными бьюти-коллекциями от собственного косметического бренда About-Face. В этот раз звезда представила веганское линейку в стиле космоса и сама снялась для рекламной кампании.
В январе 2021 года Halsey основала About-Face, запуск которого анонсировала ярким промо-роликом. Певица отличается своей экстравагантностью, поэтому ее линейки косметики являются такими же.
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Halsey снялась в новой рекламной кампании своего бренда About-Face
Линейка косметических средств бьюти-бренда About-Face, получившая название Fractal, является футуристической. Коллекция на 100 процентов веганская и без жестокости. Fractal включает 21 продукт для глаз и губ со стойким пигментом и глиттером. А именно: интенсивный пигмент и блеск для губ в 8 оттенках, в частности баклажанный, сиреневый и нежно-розовый, блестящий гель для бровей, сеты кистей и большую косметичку с космическим принтом.
"Я назвала эту коллекцию Fractal, потому что, по определению, это явление, которое вносит уникальный порядок в хаос. Линейка создает великолепный, сияющий взгляд от незаметно агрессивного до тонкого нанесения, позволяя каждому изобрести свое футуристическое видение", – добавила в релизе Halsey.
Новая линейка косметики от About-Face будет доступна для покупки с 14 сентября на официальном сайте бренда.
Что известно об About-Face?
- В первую коллекцию косметики, которую представила Halsey, вошли 10 продуктов для создания макияжа. Среди них: хайлайтер, помада, тени для век с различными текстурами. Оттенки декоративной косметики большей частью были выбраны из насыщенной темной цветовой гаммы: синие, зеленые, белые или коричневые пигменты.
- По случаю Дня святого Валентина певица выпустила косметику с важной ссылкой – Anti-VDay. Таким образом звезда хотела всех призвать к "игнорированию правил и делать все, что заблагорассудится, не дожидаясь кого-то особенного". Коллекция косметики Anti-VDay состояла из средств для макияжа губ. А именно: серия матовых помад и карандашей. Палитра цветов была представлена в ярко-розовых, лиловых, коричневых оттенках. В составе карандашей для губ были полезные компоненты: витамины С и Е, а также гиалуроновая кислота.
- Что касается летней бьюти-линейки, то Halsey посвятила ее ностальгии по 90-м. Летнюю косметику от About-Face создали в ярких и теплых оттенках. Это были такие косметические продукты: хайлайтер, шимер для тела, а также блески для губ (прозрачный Not All At Once, Hot Honey в цвете сладкой ваты и лиловый Angel on Fire). В частности, в ассортименте были тени в форме карандаша в оттенках цитрусовых и полупрозрачная оранжевая косметичка.