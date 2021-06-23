Как загорать быстро, красиво и правильно: действенные способы, которые вам понадобятся летом

23 июня 2021 , 21:08
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Grazia

Если вы хотите провести отдых с пользой и иметь привлекательный равномерный загар по всему телу, то стоит узнать о способах, которые вам в этом помогут. Ведь солнечные лучи могут как предоставить обольстительный оттенок вашей коже, так и навредить ей.

Красивый загар, который не повлияет негативно на тело, требует немного усилий. Поэтому полезные советы, которые облегчат этот процесс, пригодятся каждой красавице летом.

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10 способов быстрее загореть и сохранить эффект надолго

  • К отпуску следует подготовиться заранее. В течение 1 – 2 недель перед отдыхом под солнцем ежедневно пользуйтесь деликатным скрабом или пилингом. Ведь из-за ороговевших клеток на поверхности кожи загар может лечь неравномерно.
  • Пейте витамины A и E. Комплексно или отдельно – ваш выбор. Витамин A стимулирует выработку меланина, поэтому ваше тело быстрее получит шоколадный оттенок, а витамин E смягчает и увлажняет дерму, поэтому она будет выглядеть красиво.
  • Пейте морковный сок, богатый бета-каротином, который также ускоряет выработку меланина. Однако следует знать, что бета-каротин жирорастворимый – для его усвоения нужны жиры. Поэтому следует добавлять в сок сливки или ложечку растительного масла.
  • Длительное пребывание на солнце, переворачиваясь с одного бока на другой, не заставит загар ложиться быстрее. Наиболее эффективным способом является движение. Играйте, бегайте, веселитесь, а солнечные лучи сделают свое дело.
  • Чтобы загар был не только быстрым, но и красивым, то выходите на солнце только до 11 – 12 часов дня и после 16. Также не забывайте наносить солнцезащитное средство.
  • Средство с бронзаторами поможет быстрее загореть. Однако не следует его путать с автозагаром. Это должен быть специальный лосьон или крем с компонентами, которые стимулируют выработку мелатонина.
  • Чтобы загореть, увеличьте дневную норму воды на литр. Таким образом кожа будет оставаться упругой и гладкой.
  • Перед сном используйте питательный крем с пометкой "после солнца" или любой другой со смягчающими и успокаивающими свойствами, чтобы кожа смогла восстановиться до следующего дня.
  • После отпуска мойте тело кофейной гущей. Это поможет сохранить темный отблеск кожи: нанесите легкими движениями кофейную гущу на тело и смойте теплой водой (кофеин усиливает пигментацию).
  • Умойтесь чаем. Жидкость выполняет антисептическую функцию, чем предотвращает появление воспалений и прыщей, а чайный экстракт подтягивает и освежает кожу.
  • Раз в неделю наносите автозагар, чтобы кожа не получила оранжевого оттенка или не стала пятнистой.
  • Чтобы сохранить загар, не ходите в сауну и баню, а не растирайте кожу полотенцем.
  • Ешьте лосось. Жирные сорта рыбы помогают коже дольше удерживать темный пигмент.
  • Мойтесь в холодном душе. Тонизирует сосуды и дерму. Таким образом вам удастся замедлить процесс отшелушивания пигментированных слоев.
  • Загар можно освежать. Для этого не пренебрегайте возможностью в свободное время поехать на природу, ведь загорелая кожа еще лучше "впитывает" солнечные лучи.
Автор: Лідія Цюпера