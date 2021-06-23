Как загорать быстро, красиво и правильно: действенные способы, которые вам понадобятся летом

21:08

Если вы хотите провести отдых с пользой и иметь привлекательный равномерный загар по всему телу, то стоит узнать о способах, которые вам в этом помогут. Ведь солнечные лучи могут как предоставить обольстительный оттенок вашей коже, так и навредить ей.