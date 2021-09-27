Уже второй сезон подряд макияж на показах Versace отличается яркими широкими стрелками. Сначала на подиуме осень – зима 2021 это были лаконичные однотонные длинные стрелки, которые произвели впечатление на всех: ведь совместили в себе максимальную простоту и акцентность одновременно. Теперь началась новая эпоха стрелок Versace.
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Зеленые широкие стрелки на показе Versace – новый бьюти-тренд
Пэт Макграт, визажист Versace, вместе со своей командой на показе известного производителя одежды весна – лето 2022 наградили всех моделей, кроме Наоми Кэмпбелл, выразительными стрелками. Особенно интересным стал трюк с их удвоением. Визажисты нарисовали акцентные стрелки в 2 цветах – нежном небесно-голубом и смелом неоново-зеленом.
Модели различного происхождения, албанка Дуа Липы, американка Джиджи Хадид, татарка Ирина Шейк и другие продемонстрировали, что яркие стрелки в разных оттенках подходят совершенно разным типам внешности. Эксперты в индустрии красоты убеждены, что трендовый макияж глаз стоит повторить прямо сейчас, потому что в следующем сезоне их будет носить едва ли не каждая модница.
Если на прошлом показе, когда веки моделей украшали четкие графические линии, то для этого шоу визажисты заменили лайнеры и карандаши цветными тенями. Одной из палеток, которую использовали для создания мейк-апа, по словам Пэт Макграт, были тени от ее собственного бьюти-бренда Celestial Odissey и травяной оттенок Citrine Envy. Благодаря визажисту зеленый теперь будет самым модным цветом не только в одежде, но и в макияже. Поэтому стоит пополнить свою косметичку средством травянистого, изумрудного или кислотного оттенка.
Чтобы повторить трендовые стрелки, как в Дуа Лепи, Ирины Шейк и Джиджи Хадид, стоит позаботиться о наличии всех необходимых продуктов и бьюти-инструментов.
- Цветной карандаш или кремовые тени следует использовать как основу, на которые впоследствии вы будете накладывать сухие тени. Таким образом они будут более устойчивыми и будут иметь более яркий вид.
- Палетка теней, которая будет содержать голубые и зеленые оттенки.
- Кисти. Пушистая, чтобы растушевать тени, на этот раз не понадобится. Взамен нужно приготовить тонкие кисти для прорисовки линий.
- Ватные палочки. Они помогут подкорректировать нижнюю границу стрелки, чем придадут ей четкий вид.
Модный макияж глаз / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски
Яркий акцент на глазах / Фото из инстаграма Дуа Липы
Трендовые стрелки подходят всем / Фото из инстаграма Мони Тоугард
Макияж для модного показа / Фото из инстаграма Ирины Шейк