47-річна німецька супермодель Гайді Клум продовжує зачаровувати своїх прихильників ефектними світлинами у соцмережах. Зірка вражає ідеальними формами, і нарешті вирішила поділитися секретами своєї стрункої фігури. Гайді розповіла, що під час карантину вона припинила виснажувати себе дієтами та інтенсивними тренуваннями, але знайшла альтернативу.

Модель зі світовим іменем свого часу підкорила усіх, коли демонструвала на модних показах свої розкішні довгі ноги, підтягнуте тіло, привабливу талію. Проте навіть в 47 років їй вдається зберігати себе у формі. Нещодавно в інтерв’ю для Women's Health відкрила секрет своєї фігури та розповіла, як вона тренувалася під час самоізоляції вдома, повідомляє Daily Mail Online.

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Секрет стрункої талії супермоделі Гайді Клум

Гайді Клум зазначила, що їй пощастило, бо територія її маєтку дозволяє вільно займатися різноманітними видами спорту. Оскільки вона відмовилася від суворих дієт та виснажливих фізичних навантажень, то почала шукати альтернативу.

Мені пощастило, що вдома є басейн. Коли почалася пандемія, я плавала по 20 кругів на день. Такі вправи з невеликим навантаженням є набагато кращими для моїх суглобів, ніж біг на біговій доріжці,

– ділиться роздумами німецька модель.

Зірка намагається їсти те, що вимагає її організм, і не обмежує себе. В умовах пандемії вона навіть почала вирощувати овочі у своєму саду, аби готувати страви зі свіжих продуктів для всієї сім’ї.

47-річна знаменита Гайді є матір’ю 4 дітей: 16-річної Гелен, 15-річного Генрі, Йогана, якому 14 та Лу, якій 11 років. Вона неодноразово зазначала, що саме завдяки їм їй вдається не втрачати тонусу тіла та не товстіти.

Я бігаю, стрибаю на батуті в саду в себе вдома в Лос-Анджелесі і роблю вправи з власного вагою, серед них також присідання. Я багато рухаюся, бігаючи за дітьми, 2 собаками та кішкою,

– розповідає Гайді Клум.

Секрети ідеальної фігури Гайді Клум прості, але дієві. Спробуйте перевірити й ви, чи такий спосіб життя допоможе отримати омріяну талію.