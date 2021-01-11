Застілля з нагоди зимових свят не можуть не впливати на вашу фігуру. Якщо ви хочете позбутися від зайвих кілограмів, то варто підійти до процесу схуднення ретельно, аби кардинальні рішення не нашкодили вашому здоров’ю. Для цього скористайтеся корисними порадами і лайфхаками.

Смачна і калорійна їжа, постійні перекуси під час локдауну сприяють появі зайвих кілограмів. Новий канал поділився простими, але ефективними, порадами, які допоможуть схуднути після свят без шкоди здоров’ю. Корисно знати: Як соціальні мережі впливають на наше тіло: жінки, які ламають "ідеали" Як схуднути після свят Збалансоване і здорове харчування. Миттєво і безпечно схуднути майже неможливо. У цьому процесі терпіння стане вашим другом. Адже організм вже встиг звикнути до смачної калорійної їжі, тому одразу переходити на жорстку дієту чи влаштовувати голодування небезпечно. Повільно вносьте корективи у свій раціон. Правильне і здорове харчування найкраще допоможе позбутися від зайвих кілограмів.

Миттєво і безпечно схуднути майже неможливо. У цьому процесі терпіння стане вашим другом. Адже організм вже встиг звикнути до смачної калорійної їжі, тому одразу переходити на жорстку дієту чи влаштовувати голодування небезпечно. Повільно вносьте корективи у свій раціон. Правильне і здорове харчування найкраще допоможе позбутися від зайвих кілограмів. Їжте свіжі овочі. Після свят дозвольте своєму організму відпочити, бо після застілля йому довго доводилося перетравлювати жирну свинину чи яловичину. Тому тепер варто звернути увагу на продукти, які сприяють відновленню і заспокоєнню шлунку: овочеві супи, каші на молоці та воді, куряче філе, нежирна риба. Зокрема, замість фруктів обирайте свіжі овочі.

Після свят дозвольте своєму організму відпочити, бо після застілля йому довго доводилося перетравлювати жирну свинину чи яловичину. Тому тепер варто звернути увагу на продукти, які сприяють відновленню і заспокоєнню шлунку: овочеві супи, каші на молоці та воді, куряче філе, нежирна риба. Зокрема, замість фруктів обирайте свіжі овочі. Відновлюйте шлунок водою. Процес схуднення повинен супроводжуватися споживанням великої кількості питної води. Додамо, що на цей період краще відмовитися від чаю і кави. Подбайте, аби з вами завжди була пляшка звичайної води. View this post on Instagram A post shared by H A N N A S C H Ö N B E R G (@hannaschonberg) "Монодієта". Аби швидше схуднути після свят, можна влаштовувати розвантажувальні дні. Проте не варто робити це "фанатично", щоб не спровокувати стрес для організму. Практикуйте монодієту – 1 день в тиждень їжте лише один продукт, наприклад, щось із фруктів. Таким чином організм відновиться і відпочине після переїдань. Для монодієти найкраще обирати мандарини, зелені яблука або ківі.

Аби швидше схуднути після свят, можна влаштовувати розвантажувальні дні. Проте не варто робити це "фанатично", щоб не спровокувати стрес для організму. Практикуйте монодієту – 1 день в тиждень їжте лише один продукт, наприклад, щось із фруктів. Таким чином організм відновиться і відпочине після переїдань. Для монодієти найкраще обирати мандарини, зелені яблука або ківі. Рухайтеся. Правильне харчування чи дієте не принесуть бажаного ефекту, якщо ви не поєднуватимете їх зі спортом. На час локдауну виконуйте просту зарядку-розминку вдома: вправи для рук, пресу і сідниць. Поступово повертайтеся до повноцінних тренувань, адже раптові фізичні навантаження можуть травмувати м’язи. Тому починайте з 1/4 своєї звичної активності, згодом працюйте у півсили, а після 3 тренування спробуйте свій звичний ритм.