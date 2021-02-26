В сегодняшних реалиях многие красавицы отдают предпочтение бьюти-лайфхакам, которые обещают быстрый и невероятно эффектный результат. Однако некоторые из них могут только ухудшить состояние вашей кожи. Поэтому доктор медицинских наук, преподаватель в Йельском университете, дерматолог Мона Гохара прокомментировала 3 наиболее популярных и опасных бьюти-лайфхака.

В соцсетях есть немало опасных советов для совершенствования внешности. Стоит узнать, какие из них могут еще больше навредить вашей красоте.

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Дерматолог прокомментировала опасные бьюти-лайфхаки

Поры можно очистить зубной нитью

Мона Гохара говорит, что ей даже страшно смотреть видео в соцсетях с таким процессом. Она говорит, что зубной нитью пытаются удалить верхний ороговевший слой кожи и очистить поры, но это можно сделать безопаснее при помощи скраба, пилинга или гоммажа. Между тем зубная нить травмирует капилляры. Повторение этого бьюти-лайфхака может сделать ваш нос сине-фиолетовым, а на восстановление дермы понадобится немало времени. Если у вас закупориваются поры, то лучше обратитесь к специалисту, а не пользуйтесь опасными советами.

Использование дезодоранта вместо матирующего средства

Доктор Гохара комментирует: "Дезодорант содержит соли алюминия и химические отдушки, что может быть очень опасно для кожи лица. Возможные последствия: красные пятна, которые будут отшелушиваться, прыщи, глубинное акне. Ни при каких обстоятельствах не рекомендую это, я не против мультифункциональных средств и их необычного использования, но не в этом случае".

Нанесение васаби на прыщ с целью избавиться от него

Видео с этим опасным бьюти-лайфхаком собрало в инстаграме почти 7 миллионов просмотров.

Я не знаю ровным счетом никаких противовоспалительных свойств васаби – совсем, пшик, ноль. Искренне прошу, если вы знаете какие-то исследования – покажите мне их, я выброшу свой диплом. За упомянутые блогером 2 минуты настоящий васаби просто обожжет кожу вместе с прыщом, который никуда не денется, а вы будете лечить ожог,

– отмечает доктор медицинских наук Мона Гохара.