Червоне покриття нігтів у різних варіаціях залишиться в моді, але багато чого зміниться. Адже манікюр вже став невід’ємною частиною стильного образу. Тому щороку замість застарілих нейл-дизайнів з’являються нові тренди, про які варто знати, аби зробити модний манікюр.

Манікюр тепер є повноцінною б’юті-процедурою, на яку більшість жінок регулярно щомісяця витрачають відповідний бюджет і час. Тому до його вибору слід підходити відповідально. Зверніть увагу на головні нейл-тренди 2021, про які розповів Elle.

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Модний манікюр 2021: головні тренди

Яскравість зайвою не буває

У 2021 як у макіяжі, так і в манікюрі доречними і модними будуть яскраві акценти, натхненні епохою імпресіонізму. Нігтьову пластину можна прикрасити геометричним артом чи стильними недбалими мазками, які візуально подовжать пальці. Прикладом може слугувати манікюр моделей з показу Pyer Moss.



Яскраві акценти в манікюрі / Фото з інстаграму @amyle.nails

Приглушені відтінки для покриття

Якщо візерунки зіркові нейл-майстри рекомендують робити яскравими, то для повноцінного покриття нігтів слід обирати лаки приглушених тонів. Наприклад, можете звернути увагу на відтінки шавлії, дині і маслянисто-жовтий. Багато зірок віддають перевагу таким кольорам для манікюру на червону доріжку, адже вони вдало доповнюють будь-який образ і не "кидаються в очі". Тренд буде особливо популярним у цьому сезоні.



Манікюр у приглушених тонах / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Абстрактний дизайн

Мінімалізм та абстракціонізм можна поєднати у вдалому нейл-дизайні. Майстри манікюру прогнозують такому стилю актуальність у 2021. Тренд з’явився з тієї причини, що через локдаун доступ до професійного манікюру менший, а людям потрібен спосіб для художнього і творчого самовираження. А зробити мінімалістичний абстрактний дизайн на нігтях можна без особливих навичок.



Абстрактний манікюр / Фото з інстаграму @evemeetsnails

Гліттер та інші типи блискіток

Головним трендом у цьому році залишаться блискітки, які встигли захопити прихильність багатьох жінок. У цьому році ви можете використовувати гліттер для дизайну нігтів на свій смак: великий чи дрібний, кольоровий чи монохромний. Трендсеттери пропонують спробувати блискітки у відтінку "білий металік", який символізує удачу 2021 року.



Модний гліттер на нігтях / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Червона класика

В моді залишається червоне покриття та усі різновиди цього кольору: бордо, бургунді, червоно-коричневий й інші. Обираючи тон лаку, звертайте увагу на такі критерії, як вік, ваш стиль та нагода, з якої ви вирішили зробити манікюр. Адже лише насичений червоний є універсальним: личить абсолютно всім для будь-якої події.



Класичний червоний манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein