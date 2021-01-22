Красное покрытие ногтей в разных вариациях останется в моде, но многое изменится. Ведь маникюр уже стал неотъемлемой частью стильного образа. Поэтому каждый год вместо устаревших нейл-дизайнов появляются новые тренды, о которых стоит знать, чтобы сделать модный маникюр.

Маникюр теперь является полноценной бьюти-процедурой, на которую большинство женщин регулярно ежемесячно тратят соответствующий бюджет и время. Поэтому к его выбору следует подходить ответственно. Обратите внимание на главные нейл-тренды 2021, о которых рассказал Elle.

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Модный маникюр 2021: главные тренды

Яркость лишней не бывает

В 2021 как в макияже, так и в маникюре уместными и модными будут яркие акценты, вдохновленные эпохой импрессионизма. Ногтевую пластину можно украсить геометрическим артом или стильными небрежными мазками, которые визуально удлинят пальцы. Примером может служить маникюр моделей с показа Pyer Moss.

Яркие акценты в маникюре / Фото из инстаграма @amyle.nails

Приглушенные оттенки для покрытия

Если узоры звездные нейл-мастера рекомендуют делать яркими, то для полноценного покрытия ногтей следует выбирать лаки приглушенных тонов. Например, можете обратить внимание на оттенки шалфея, дыни и маслянисто-желтый. Многие звезды отдают предпочтение таким цветам для маникюра на красную дорожку, ведь они удачно дополняют любой образ и не "бросаются в глаза". Тренд будет особенно популярным в этом сезоне.

Маникюр в приглушенных тонах / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Абстрактный дизайн

Минимализм и абстракционизм можно совместить в удачном нейл-дизайне. Мастера маникюра прогнозируют такому стилю актуальность в 2021. Тренд появился по той причине, что из-за локдауна доступ к профессиональному маникюру меньше, а людям нужен способ для художественного и творческого самовыражения. А сделать минималистичный абстрактный дизайн на ногтях можно без особых навыков.

Абстрактный маникюр / фото из инстаграма @evemeetsnails

Глиттер и другие типы блесток

Главным трендом в этом году останутся блестки, которые успели захватить расположение многих женщин. В этом году вы можете использовать глиттер для дизайна ногтей на свой вкус: крупный или мелкий, цветной или монохромный. Трендсеттеры предлагают попробовать блестки в оттенке "белый металлик", который символизирует удачу 2021 года.

Модный глиттер на ногтях / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Красная классика

В моде остается красное покрытие и все разновидности этого цвета: бордо, бургунди, красно-коричневый и другие. Выбирая тон лака, обращайте внимание на такие критерии, как возраст, ваш стиль и возможность, с которой вы решили сделать маникюр. Ведь только насыщенный красный является универсальным: подходит абсолютно всем для любого события.

Классический красный маникюр / фото из инстаграма @betina_goldstein