Суха шкіра – все, що потрібно знати: як визначити тип, причини та особливості догляду

Внаслідок сезонного зневоднення та ігнорування цієї проблеми, шкідливий вплив морозу чи сонця, нестача вологи та інші чинники призводять до того, що ваша шкіра змінює тип з нормального на сухий. У такому випадку слід перевірити, чи точно у вас суха шкіри, та дізнатися, як за нею доглядати.

Джерело: Vogue

Кожна людина повинна знати, який у неї тип шкіри, аби підібрати належний догляд. Тому лікарка-косметологиня Аріна Киреєва поділилася своїми знаннями.

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Як визначити, чи у вас суха шкіра

Насамперед сухий тип шкіри характеризується "дрібнозморшковим" процесом старіння. Тобто, ваша дерма стає тонкою і на дотик нагадує пергаментний папір. З часом ці ознаки лише підсилюватимуться, тому текстура шкіри матиме вигляд, як персикова кісточка. Щоб остаточно переконатися, проведіть домашній тест: після звичного вмивання обличчя прикладіть до нього паперову серветку. Якщо на серветці не залишиться жодних слідів, то у вас суха шкіра: вона не виробляє належну кількість себуму.

Ознаки сухої шкіри

Відчуття стягнутості на обличчі.

Є потреба у частому нанесенні жирного крему.

Після вмивання шкіра здається дуже тонкою.

Ви помічаєте надмірне лущення на обличчі.

Зволожувальний крем не допомагає розгладжувати дрібні зморшки.



Причини сухості шкіри / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер

Чому шкіра суха

Шкірний покрив більш сприятливий до шкідливого впливу зовнішніх факторів, які сушать його, з віком. Також, коли ви старієте, то в організмі відбувається чимало змін важливих процесів. Сухість шкіри також може спровокувати неправильний домашній догляд.

Варто відрізняти сезонне зневоднення шкіри, яке може бути тимчасовою проблемою, але згодом призвести до сухості – це постійне явище, яке також може мати й інші внутрішні причини. Зазвичай у цій ситуації слід звернути увагу на гормональне тло, генетичні особливості, роботу імунної системи, реакцію шкіри на різноманітні чинники як у вигляді косметичних засобів, так і в оточуючому середовищі.

Як доглядати за сухою шкірою

Правильне вмивання. Важливо, щоб склад спеціального засобу був ніжним. Він повинен містити зволожувальні і живильні компоненти: гіалуронову кислоту, алое, муцин равлика, рослинні олію. Будьте обережними із вмиванням, яке складається з декількох кроків. Таким чином ви можете ще більше очистити шкіру від себуму та спровокувати сухість.

Важливо, щоб склад спеціального засобу був ніжним. Він повинен містити зволожувальні і живильні компоненти: гіалуронову кислоту, алое, муцин равлика, рослинні олію. Будьте обережними із вмиванням, яке складається з декількох кроків. Таким чином ви можете ще більше очистити шкіру від себуму та спровокувати сухість. Ретельно обирайте крем. Уникайте в кремах спирту, мінеральних олій, агресивних ПАР (поверхнево-активних речовин), ретинолу і лугів, щоб уникнути подразнення, лущення та передчасних зморшок. Натомість зверніть увагу на гіалуронову кислоту, кераміди, амінокислоти, коензим q10, які зволожують шкіру, а також сквалан, гліцерин, природний віск, які утворюють на ній захисну плівку.

Уникайте в кремах спирту, мінеральних олій, агресивних ПАР (поверхнево-активних речовин), ретинолу і лугів, щоб уникнути подразнення, лущення та передчасних зморшок. Натомість зверніть увагу на гіалуронову кислоту, кераміди, амінокислоти, коензим q10, які зволожують шкіру, а також сквалан, гліцерин, природний віск, які утворюють на ній захисну плівку. Користуйтеся сироватками та масками для додаткового зволоження шкіри.

для додаткового зволоження шкіри. Робіть кислотний пілінг. Засоби для домашньої ексфоліації містять не лише речовини, які регулюють вироблення себуму, але й ті, які зволожують дерму. Наприклад, молочна кислота. Тому пілінг – це корисна процедура для сухої і чутливої шкіри.

Засоби для домашньої ексфоліації містять не лише речовини, які регулюють вироблення себуму, але й ті, які зволожують дерму. Наприклад, молочна кислота. Тому пілінг – це корисна процедура для сухої і чутливої шкіри. Внесіть корективи у звичне харчування. Їжа та напої, які ви вживаєте, також впливають на стан епідермісу. Тому протягом дня пийте багато звичайної води, мінімізуйте споживання кави, напоїв з кофеїном та алкоголю. Адже вони виводять рідину з організму. Дбайте, аби ви харчувалися продуктами, які багаті на білок, вітаміни А, С, Е, В та на поліненасичені жирні кислоти. Для прикладу: пісне м’ясо, горіхи, зелень, овочі, фрукти, жирна риба.



Догляд за сухою шкірою / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер

Салонні процедури для сухої шкіри

Зокрема, можна вдаватися до професійного вирішення проблем зі сухою шкірою. Певні косметологічні процедури призначені саме для догляду за шкірним покривом, зволожують його, сприяють довшому збереженню вологи.

Безін’єкційна мезотерапія. Процедуру проводять за допомогою спеціального апарату, який насичує шкіру органічними мікроелементами і вітамінами.

Процедуру проводять за допомогою спеціального апарату, який насичує шкіру органічними мікроелементами і вітамінами. Безін’єкційна біоревіталізація – для зволоження шкіри. Процес відбувається із використання лазера на основі гіалуронової кислоти, який допомагає шкірі інтенсивніше вбирати корисну речовину.



Що робити зі сухою шкірою / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер

Правильно доглядати за шкірою не так просто, як може здаватися на перший погляд. Але результат вас приємно здивує, і ви зможете сміливо виходити з дому навіть без тональної основи.