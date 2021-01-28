Суха шкіра – все, що потрібно знати: як визначити тип, причини та особливості догляду

Внаслідок сезонного зневоднення та ігнорування цієї проблеми, шкідливий вплив морозу чи сонця, нестача вологи та інші чинники призводять до того, що ваша шкіра змінює тип з нормального на сухий. У такому випадку слід перевірити, чи точно у вас суха шкіри, та дізнатися, як за нею доглядати.
Джерело: Vogue
Кожна людина повинна знати, який у неї тип шкіри, аби підібрати належний догляд. Тому лікарка-косметологиня Аріна Киреєва поділилася своїми знаннями.
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Насамперед сухий тип шкіри характеризується "дрібнозморшковим" процесом старіння. Тобто, ваша дерма стає тонкою і на дотик нагадує пергаментний папір. З часом ці ознаки лише підсилюватимуться, тому текстура шкіри матиме вигляд, як персикова кісточка. Щоб остаточно переконатися, проведіть домашній тест: після звичного вмивання обличчя прикладіть до нього паперову серветку. Якщо на серветці не залишиться жодних слідів, то у вас суха шкіра: вона не виробляє належну кількість себуму.
Причини сухості шкіри / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер
Шкірний покрив більш сприятливий до шкідливого впливу зовнішніх факторів, які сушать його, з віком. Також, коли ви старієте, то в організмі відбувається чимало змін важливих процесів. Сухість шкіри також може спровокувати неправильний домашній догляд.
Варто відрізняти сезонне зневоднення шкіри, яке може бути тимчасовою проблемою, але згодом призвести до сухості – це постійне явище, яке також може мати й інші внутрішні причини. Зазвичай у цій ситуації слід звернути увагу на гормональне тло, генетичні особливості, роботу імунної системи, реакцію шкіри на різноманітні чинники як у вигляді косметичних засобів, так і в оточуючому середовищі.
Догляд за сухою шкірою / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер
Зокрема, можна вдаватися до професійного вирішення проблем зі сухою шкірою. Певні косметологічні процедури призначені саме для догляду за шкірним покривом, зволожують його, сприяють довшому збереженню вологи.
Що робити зі сухою шкірою / Фото з інстаграму Жозефін Скрівер
Правильно доглядати за шкірою не так просто, як може здаватися на перший погляд. Але результат вас приємно здивує, і ви зможете сміливо виходити з дому навіть без тональної основи.