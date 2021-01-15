Через загострення епідемії коронавірусу тема правильного догляду за руками знову актуальна, а санітайзери зі швидкістю світла зникають з крамниць. Але й також ця проблема спровокувала загострення всіх проблем зі шкірою рук. Тому лікарка-дерматологиня розповіла, яких поширених помилок варто уникати, аби зберегти руки у здоровому стані.

Перш ніж дізнатися про помилки, яких більшість людей допускає під час догляду за руками, додамо, що їх слід продовжувати ретельно мити та після кожної гігієнічної процедури наносити крем. Якщо шкіра рух почервоніла, з’явилися прояви запалення, мікротріщини, висип, ранки, то зверніться до лікаря. А про помилки, які можуть спровокувати перелічені неприємності, розповіла лікарка-дерматологиня і косметологиня Ірина Літус для Vogue. Корисно знати: Як мати білосніжну усмішку: 5 важливих правил догляду за зубами Поширені помилки у догляді за руками під час карантину Флексітол – це крем із вмістом сечовини, яка є корисною для догляду за шкірою. Адже речовина зволожує шкірний покрив та сповільнює випаровування води. Проте у флексітолі концентрація сечовини висока – 25%. Його можна використовувати для дуже загрубілих ділянок шкіри. На п’яти крем матиме позитивний вплив, а от на руках спровокує свербіж та підсилить інші неприємні реакції.

– це крем із вмістом сечовини, яка є корисною для догляду за шкірою. Адже речовина зволожує шкірний покрив та сповільнює випаровування води. Проте у флексітолі концентрація сечовини висока – 25%. Його можна використовувати для дуже загрубілих ділянок шкіри. На п’яти крем матиме позитивний вплив, а от на руках спровокує свербіж та підсилить інші неприємні реакції. Активне використання кремгену також може бути небезпечним для шкіри рук. Адже у складі продукту містяться антибіотики гентаміцин і кортикостероїди (стероїдні гормони). Ці компоненти володіють протизапальними, протиалегрічними, проти набряковими і протисвербіжними властивостями. Але призначати собі такий крем без попередньої консультації з лікарем не можна.

Який догляд небезпечний для шкіри рук / Фото Unsplash Не слід сліпо вірити в цілющі властивості кокосової олії чи олії какао. Наприклад, від постійної взаємодії з антисептиком може загостритися контактний дерматит. У такому випадку заборонено наносити на шкіру рук будь-які олії. Ви можете продовжити їхнє використання перед сном, але лише тоді, коли повністю вилікуєте руки.

Наприклад, від постійної взаємодії з антисептиком може загостритися контактний дерматит. У такому випадку заборонено наносити на шкіру рук будь-які олії. Ви можете продовжити їхнє використання перед сном, але лише тоді, коли повністю вилікуєте руки. Хибно вважати змішаний жирний крем з маззю бепантен панацеєю від усіх шкірних захворювань. Бепантен і так мазь, тому додаткові жири тут не потрібні. Але й цим засобом слід користуватися, якщо ви отримали рекомендацію від лікаря.

панацеєю від усіх шкірних захворювань. Бепантен і так мазь, тому додаткові жири тут не потрібні. Але й цим засобом слід користуватися, якщо ви отримали рекомендацію від лікаря. Рукавички не допоможуть вам у догляді за шкірою. Зокрема, у людей буває алергія на латекс, тому носінням рукавиць ви лише загострите ситуацію. За потреби, обирайте нітрилові рукавички або без тальку.

Небезпечні рукавички для рук / Фото Unsplash Процедуру парафінотерапії чи масаж за допомогою спеціальних свічок можна використовувати лише тоді, коли шкіра здорова.

чи масаж за допомогою спеціальних свічок можна використовувати лише тоді, коли шкіра здорова. Живосепт. Препарат складається з екстракту ромашки, норкового жиру, прополіку, бджолиного воску, соснової живиці. Окрім неетичного складу, компоненти препарату часто викликають алергічну реакцію. Тому дерматологи не рекомендують використовувати його для догляду за шкірою.

Препарат складається з екстракту ромашки, норкового жиру, прополіку, бджолиного воску, соснової живиці. Окрім неетичного складу, компоненти препарату часто викликають алергічну реакцію. Тому дерматологи не рекомендують використовувати його для догляду за шкірою. Думка, що ізопропіловий спирт у складі антисептиків не дозволяє належним чином дезінфікувати руки, є хибною. Інгредієнт входить до різних професійних косметичних засобі, але в меншій концентрації. До того ж такі продукти додатково володіють пом’якшувальними властивостями. Тому антисептик, який містить ізопропіловий спирт, не потрібно використовувати з великим захопленням. Найкраще попросіть лікаря, щоб він підібрав вам засіб для дезінфекції рук, який буде безпечним для особливостей вашої шкіри.

у складі антисептиків не дозволяє належним чином дезінфікувати руки, є хибною. Інгредієнт входить до різних професійних косметичних засобі, але в меншій концентрації. До того ж такі продукти додатково володіють пом’якшувальними властивостями. Тому антисептик, який містить ізопропіловий спирт, не потрібно використовувати з великим захопленням. Найкраще попросіть лікаря, щоб він підібрав вам засіб для дезінфекції рук, який буде безпечним для особливостей вашої шкіри. У час пандемії люди починають вірити навіть найдивнішим рекомендаціям. Наприклад, вони мастять руки кремом для коров’ячого вим’я , які містять флоралізін – витяжку з грибного міцелію. Інгредієнт є корисним, адже стимулює вироблення колагену. Проте у випадку алергії ним користуватися не можна.

, які містять флоралізін – витяжку з грибного міцелію. Інгредієнт є корисним, адже стимулює вироблення колагену. Проте у випадку алергії ним користуватися не можна. Емоленти – це жири і жироподібні речовини, які створюють умовний захисний бар’єр на шкірі та запобігають швидкому випаровуванню води. Ними можуть бути олії, жирні спирти, віск, силікони. Тому їх рекомендовано наносити на суху шкіру, яка страждає від впливу мила і антисептиків. Але важливо знати міру.

Як доглядати за шкірою рук у час пандемії / Фото Unsplash Гель алое вера краще використовувати у разі опіків. Він не дуже зволожує, але знижує температуру шкіри.

краще використовувати у разі опіків. Він не дуже зволожує, але знижує температуру шкіри. Різноманітні ванночки та б’юті-процедури з ромашкою ще більше висушать шкіру рук.