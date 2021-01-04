Талия мечты: как сделать живот плоским после новогодних праздников
Избавиться от жира на животе, который накопился в течение новогодних праздников, и иметь стройную талию мечты, видимо, стремится каждая женщина. Помимо экспресс-диет, вам могут помочь другие полезные советы, о которых стоит узнать как можно скорее.
Последствия после новогодних праздников обычно первым делом проявляются на вашей фигуре. Однако исправить ситуацию возможно. Harper's Bazaar предложил несколько корректив, которые стоит внести в свой образ жизни, чтобы избавиться от лишнего жира, получить плоский живот и улучшить общее самочувствие.
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Как сделать живот плоским после праздников
- Здоровый сон. Если вы не будете высыпаться, то кортизол – гормон стресса – начнет активнее вырабатываться. Стресс будет провоцировать появление жировых отложений, что со временем может вызвать ожирение. Когда ваш сон глубокий и длится минимум 7-8 часов, то организм также способен избавляться от лишних калорий для обеспечения жизненных процессов.
- Полноценный правильный завтрак. "Я верю в то, что хороший завтрак – залог успешного дня. Многим подходит завтрак, который содержит полезные жиры, белок и немного углеводов, например, яблоко или порция фруктов. После того, как вы съели шоколадку или пасту, вы чувствуете себя хорошо, потому что получили удовольствие, но впоследствии вас постигнет усталость. Лучше начинать день с авокадо, лосося, яиц, орехов или злаков – белки, которые содержатся в этих продуктах, помогают в образовании нейромедиаторов, которые дают сигнал для пробуждения, добавляют сил и энергии", – объясняет тренер и терапевт Ли Маллинс. В частности, если минимизировать употребление мучных и молочных продуктов, то получить плоский живот вам удастся быстрее.
- Двигайтесь. Физическая активность помогает не только похудеть, но и улучшает общее состояние здоровья человека. Если у вас нет времени на посещение спортзала, то старайтесь чаще ходить пешком (эксперты рекомендуют ежедневно делать минимум 10 тысяч шагов), гуляйте на свежем воздухе, что помогает поддерживать в тонусе брюшные мышцы. Также не забывайте об утренней разминке, которая может длиться даже 5 минут. В течение этого времени вы успеете сделать вакуум – простое упражнение для идеальной талии.
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