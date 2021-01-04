"Мішки" під очима стали поширеною проблемою. Існує чимало способів, які допомагають позбутися від них. Але варто дізнатися про найбільш дієві. Серед них: домашній догляд, косметологічні процедури та макіяж. Зокрема, у цій боротьбі вам слід визначити причину, чому темні круги з’являються під очима.

Темні круги і "мішки" під очима не виникають просто так. Експерти в індустрії краси вже чимало років досліджують причини появи проблеми та шукають способи боротьби з нею. Harper's Bazaar поділився необхідною інформацією.

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Чому з’являються темні круги під очима

Джудіт Галамбоссі – дерматологиня з Нью-Йорку, яка протягом 15 років вивчала причини появи "мішків" і темних кругів під очима. Серед них вона визначає 5 головних:

генетична схильність;

алергічні реакції, які супроводжуються набряками;

віковий аспект;

гіперпігментація;

накопичення токсинів внаслідок несприятливих екологічних умов.

Як позбутися від темних кругів під очима

Домашній догляд

Шкіра навколо очей вимагає подвійного зволоження. Тому доглядати за нею потрібно особливо ретельно. Для цього придбайте спеціальний крем. Візажистка Віка Олійник каже: "Як тільки ви почнете використовувати крем під очима, то дуже швидко помітите результат: тон шкіри вирівняється і вам знадобиться використовувати менше косметики".

Варто додати, що крем на шкіру навколо очей необхідно наносити правильно: розподіліть продукт на зовнішню ділянку кутиків очей, спускаючись від брів до вилиць. Також для догляду за згаданою зоною обличчя можна використовувати патчі, якщо вам потрібно екстрено зволожити шкіру і надати їй свіжого вигляду.

Косметологічні процедури

За допомогою лімфодренажного масажу можна позбутися він набряків під очима. Також у боротьбі з цією проблемою жінки звертаються до ін’єкційних процедур з препаратами, які заповнюють носослізну борозну і роблять темні круги не такими помітними: продукти нейтралізують некрасиву синяву.

Однією з причин появи кругів під очима є "просідання" середньої третини обличчя. Це відбувається з віком через те, що підшкірно-жировий шар у ділянці щік виснажується, середня частина обличчя починає опускатися, а носослизові борозни – поглиблюватися,

– пояснює дерматологиня-косметологиня Наталія Флюндра.

Макіяж

Якщо різноманітні способи не допомагають позбутися від темних кіл під очима, то їх завжди можна замаскувати за допомогою косметики. Насамперед варто підготувати шкіру до нанесення макіяжу, а потім використовувати консилер. Візажистка Віка Олійник рекомендує: "Обирайте не бежевий, а з лососевим відтінком. Саме такий ледь рожевий відтінок нейтралізує колір синців, навіть якщо у вас дуже світла шкіра".

Починайте маскувати темні круги консилером у проблемним місцях – від внутрішніх кутиків очей. Для кращого ефекту вбиваючими рухами наносіть продукт. Потім продовжуйте використання своєї улюбленої косметики для створення тону.