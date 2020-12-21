Чтобы состояние кожи было идеальным, а фигура – стройной, женщины пытаются правильно питаться, вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом. Однако им будет трудно достичь желаемого результата, если в их организме будет дефицит адипонектина. Ведь гормон полезен для красоты и стройности.

Движение – это не только жизнь, но и красота и здоровье. Harper's Bazaar рассказал, как адипонектин помогает получить от физических нагрузок и диеты лучший результат.

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Что такое адипонектин

Адипонектином называют гормон, который синтезируется, а выделяет его белая жировая ткань. Это вещество дает сигнал организму, что нужно сжигать жир, если объяснять о функции адипонектина простым языком. Когда в организме достаточный уровень гормона, то вы можете худеть быстрее. Но если вы набираете вес, то адипонектина становится меньше. В частности, гормон выполняет задачу регулирования уровня глюкозы в крови. Он способствует процессу окисления жирных кислот.

Кроме красоты и стройности, адипонектин помогает людям чувствовать себя здоровыми. У тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с эндокринной системой, уровень гормона снижается. Некоторые исследования подтверждают, что недостаток адипонектина может спровоцировать появление многих видов рака.

Стресс значительно замедляет процесс похудения. Адипонектин снижает симптомы депрессии, к которой может привести заостренный стресс и синдром дефицита внимания. Если содержание гормона в организме достаточное, то стресс будет иметь менее сокрушительное влияние на ваше общее состояние самочувствия.

Где искать адипонектин

Прежде всего тщательно наблюдайте за уровнем жира в организме. Важно, чтобы ваш ежедневный рацион включал продукты с высоким содержанием клетчатки, рыбу, фисташки, капусту и шпинат, которые являются естественным источником полезного гормона.

Благодаря физической активности можно повысить уровень адипонектина. Отдавайте предпочтение тренировкам, которые влияют на все тело. Также можно пользоваться косметикой, которая содержит вещества, направленные на активизацию выработки гормона. Однако перед такими решениями стоит проконсультироваться с фитнес-иструктором и профессиональным косметологом.