"Мешки" под глазами стали распространенной проблемой. Существует немало способов, которые помогают избавиться от них. Но стоит узнать о наиболее действенных. Среди них: домашний уход, косметологические процедуры и макияж. В частности, в этой борьбе вам следует определить причину, почему темные круги появляются под глазами.

Темные круги и "мешки" под глазами не появляются просто так. Эксперты в индустрии красоты уже много лет исследуют причины появления проблемы и ищут способы борьбы с ней. Harper's Bazaar поделился необходимой информацией.

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Почему появляются темные круги под глазами

Джудит Галамбосси – дерматолог из Нью-Йорка, которая в течение 15 лет изучала причины появления "мешков" и темных кругов под глазами. Среди них она определяет 5 главных:

генетическая предрасположенность;

аллергические реакции, сопровождающиеся отеками;

возрастной аспект;

гиперпигментация;

накопление токсинов в результате неблагоприятных экологических условий.

Как избавиться от темных кругов под глазами

Домашний уход

Кожа вокруг глаз требует двойного увлажнения. Поэтому ухаживать за ней нужно особенно тщательно. Для этого приобретите специальный крем. Визажистка Вика Олейник говорит: "Как только вы начнете использовать крем под глазами, то очень быстро заметите результат: тон кожи выровняется и вам понадобится использовать меньше косметики".

Стоит добавить, что крем на кожу вокруг глаз необходимо наносить правильно: распределите продукт на внешний участок уголков глаз, спускаясь от бровей к скулам. Также для ухода за упомянутой зоной лица можно использовать патчи, если вам нужно экстренно увлажнить кожу и придать ей свежий вид.

Косметологические процедуры

С помощью лимфодренажного массажа можно избавиться от отеков под глазами. Также в борьбе с этой проблемой женщины обращаются к инъекционным процедурам с препаратами, которые заполняют носослезную борозду и делают темные круги не такими заметными: продукты нейтрализуют некрасивую синеву.

Одной из причин появления кругов под глазами является "проседание" средней трети лица. Это происходит с возрастом из-за того, что подкожно-жировой слой в области щек истощается, средняя часть лица начинает опускаться, а носослезные борозды – углубляться,

– объясняет дерматолог-косметолог Наталья Флюндра.

Макияж

Если различные способы не помогают избавиться от темных кругов под глазами, то их всегда можно замаскировать с помощью косметики. Прежде всего следует подготовить кожу к нанесению макияжа, а затем использовать консилер. Визажистка Вика Олейник рекомендует: "выбирайте не бежевый, а с лососевым оттенком. Именно такой едва розовый оттенок нейтрализует цвет синяков, даже если у вас очень светлая кожа".

Начинайте маскировать темные круги консилером в проблемных местах – от внутренних уголков глаз. Для лучшего эффекта вбивающими движениями наносите продукт. Затем продолжайте использование своей любимой косметики для создания тона.