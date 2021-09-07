Осенью не стоит скрывать отросшие корни под головными уборами. С новым цветом волос можно смело покорять мир в любое время года. Выбирайте тот оттенок или технику, которая вам по душе и записывайтесь к колористу.

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Модные оттенки для окрашивания волос осенью 2021

Светлые передние пряди

После взаимодействия с летним солнцем волосы уже имеют выгоревший эффект. Сделать образ более эффектным можно с помощью светлых бликов на прядях возле лица, которые будут иметь натуральный вид. Если весной и летом этого года в тренде были контрастные передние пряди, то осенью актуальной стала более естественная вариация тренда – обрамление должно быть лишь на несколько тонов светлее от основной части волос, чтобы привлечь внимание к обольстительному взгляда.



Модное окрашивание волос / Фото из инстаграма @addisonraee

Медовый и пшеничный "блонд"

Платиновый "блонд" выходит из моды. Чтобы волосы имели стильный вид, стоит покрасить их в солнечный оттенок – медовый, пшеничный или карамельный. Если вы обладательница светло-русого естественного цвета локонов, то трендовый "блонд" не будет контрастировать с натуральным оттенком волос, что продлит эффект окрашивания "только что из салона".



Интересный вариант покраски / Фото из инстаграма @just.a.krisbian

Медный и красный

Горячие оттенки волос медленно становились трендовыми еще с прошлого года, но осенью 2021 они будут на пике популярности. Преимуществом цвета является идеальное сочетание тепла и глубины, которое есть в его полутонах. Посоветуйтесь с мастером, какой вариант вашему типу внешности подойдет больше всего: каштановый с медными бликами или яркие пряди огненно-красных тонов.

Соблазнительный вид шевелюры / Фото из инстаграма @zoeydeutch​

Молочный шоколад

Тем, кто не решается на кардинальные изменения, но хотят обновить имидж, стоит попробовать шоколадный оттенок в окрашивании волос. Чтобы достичь желаемого глянцевого эффекта, попросите колориста выбрать базу среднего коричневого цвета, а затем добавить тонкие пряди золотисто-бронзовых бликов для теплого сияния. Важно, чтобы блики не перекрывали основной цвет.

Осенние смены имиджа / Фото из инстаграма @eizagonzalez​

Свежий мятный

Розовым цветом шевелюры уже никого не удивишь. Однако для особо экспериментальных красавиц появился новый hair-тренд – нетипичный мятный. Светлый пастельный оттенок будет иметь интересный и оригинальный вид на волосах. Новая прическа будет особенно эффектной в сочетании с нейтральными уютными свитерами. Чтобы во время окрашивания сохранить чистоту оттенка, наносите его только на заранее осветленные волосы.

Смелое окрашивание волос / Фото из инстаграма @itsdiegotime_

Яркие графические концы

Плавное омбре заменил четкий яркий переход. Яркая окраска – это не всегда о подростках и бунтарской душе. В осеннем сезоне кислотные оттенки будут трендовыми. В любом случае яркие концы всегда можно отстричь без значительной потери длины волос.

Розовый – для всех /фото из инстаграма @privetsasha