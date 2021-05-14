Девушка появилась в новом образе на церемонии вручения премии Brit Awards 2021. Теперь поклонники культового сериала сравнивают Мэйси с Дейнерис Таргариен.

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Из брюнетки в блондинку: смена имиджа Мейси Уильямс

На церемонии вручения премии Brit Awards 2021 Мэйси Уильямс объявляла победительницу певицу Тейлор Свифт. Новый облик актрисы поразил поклонников. Ведь она перекрасилась из брюнетки в платиновую блондинку и выбелила брови.

Впоследствии Мейси опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее почти 11 миллионов подписчиков, селфи с Тейлор Свифт. Знаменитость также написала в публикации: "Гляньте, что вы заставили меня сделать".

Напомним, что ранее эффектной кардинальной сменой имиджа и белокурым цветом волос удивили такие знаменитости, как Селена Гомес и Билли Айлиш. Hair-стилисты убеждены, что платиновый "блонд" будет главным бьюти-трендом лета 2021.

Реакция поклонников на бьюти-перевоплощение Мэйси Уильямс