Девушка появилась в новом образе на церемонии вручения премии Brit Awards 2021. Теперь поклонники культового сериала сравнивают Мэйси с Дейнерис Таргариен.
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Из брюнетки в блондинку: смена имиджа Мейси Уильямс
На церемонии вручения премии Brit Awards 2021 Мэйси Уильямс объявляла победительницу певицу Тейлор Свифт. Новый облик актрисы поразил поклонников. Ведь она перекрасилась из брюнетки в платиновую блондинку и выбелила брови.
Впоследствии Мейси опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее почти 11 миллионов подписчиков, селфи с Тейлор Свифт. Знаменитость также написала в публикации: "Гляньте, что вы заставили меня сделать".
Напомним, что ранее эффектной кардинальной сменой имиджа и белокурым цветом волос удивили такие знаменитости, как Селена Гомес и Билли Айлиш. Hair-стилисты убеждены, что платиновый "блонд" будет главным бьюти-трендом лета 2021.
Реакция поклонников на бьюти-перевоплощение Мэйси Уильямс
- "Любовь";
- "Вау";
- "2 легенды";
- "Кто это? Она выглядит знакомой";
- "Круто! Люблю выбеленные брови";
- "Прекрасная Мэйси";
- "О, Иисус".