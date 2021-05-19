Ранее старение кожи невозможно было отложить. Однако такие полезные ингредиенты, как коллаген или витамин B6, обладают соответствующими свойствами. О последнем пока известно не так много.

Узнайте Вечная борьба с сухостью кожи: зачем глицерин в косметике

Как работает витамин B6

Для "витамина молодости" есть еще одно название – пиридоксин. Главным свойством компонента является то, что он катализирует выработку женского гормона эстрогена, который необходим нашему организму для сохранения красоты и молодости. После 25 – 30 естественная выработка эстрогена у женщин снижается. Как следствие: кожа теряет тонус, упругость и естественное сияние, на лице и шее появляются первые морщины.

В частности, низкий уровень эстрогена может спровоцировать повышенное артериальное давление, лишний вес, снижение скорости обмена веществ, уязвимость костей, нарушение осанки и когнитивной функции. Касательно когнитивной функции, то обычно это растерянность, плохая память, замедление мыслительных реакций.

Важно добавить: вышеперечисленные проблемы кое-кто пытается решить с помощью гормональной терапии, которая является неоднозначным и сложным процессом. Прежде чем решиться на такое, тщательно проконсультируйтесь с врачом.

Зато витамин B6 не только стимулирует естественное продуцирование эстрогена, но и балансирует функцию организма, которая отвечает за стимулирование регенерации клеток и защищает их от повреждения. Кроме этого, компонент положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем и помогает предотвращать возрастные заболевания.

Где искать витамин B6

Чтобы в организме не возникало дефицита витамина B6, нужно выстроить правильный сбалансированный рацион. Большое количество пиридоксина содержится в курятине и говядине, в яйцах. Если вы поклонница растительной диеты, то полезными источниками витамина будут брокколи, цветная капуста, сладкий картофель батат и бананы.

Самым простым путем обогащения организма витамином B6 является прием БАДов, которые его содержат. Однако использовать такие добавки можно только после консультации с врачом и по его рекомендации.