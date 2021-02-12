Як бути особливою на День святого Валентина: 3 ідеї для макіяжу

Святковий б’юті-образ з нагоди Дня всіх закоханих не буде довершеним без красивого макіяжу. Аби відчувати себе впевнено та чарівно, підготуйте ідею для мейк-апу заздалегідь.

Щоб мати неперевершений вигляд, знадобиться відповідний макіяж. Візажистка і засновниця б’юті-проєкту Nebo Makeup Марта Гунькало поділилася 3 варіантами романтичного і спокусливого макіяжу до Дня святого Валентина.

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Ідеї для макіяжу на 14 лютого

Ніжний б’юті-образ

Якщо ви віддаєте перевагу природності і ніжності у своєму стилі, то варто зберегти цю особливість і в макіяжі до Дня святого Валентина. Обирайте легку текстуру косметичних продуктів та натуральні відтінки. Щоб зберегти стійкість мейк-апу протягом всього вечора, використовуйте розсипчасту прозору пудру для завершального акценту.

Аби переходи у макіяжі були плавними, ретельно розтушовуйте кожен продукт, який наноситимете на обличчя. Для фарбування повік вибирайте основним неяскравий відтінок, який можна буде гармонійно доповнити іншими пігментами. Виділити погляд допоможе туш для вій.

Важливо, щоб макіяж губ також зберіг свій першочерговий вигляд навіть після кількох келихів святкового коктейлю. Такого ефекту можна досягти за допомогою матового олівця для губ, закріпленого прозорою пудрою. Зокрема, обираючи відтінок рідкої стійкої помади, враховуйте ту особливість, що після нанесення і висихання вони темніють на 1 тон.

Пристрасний макіяж

У цьому випадку ваш мейк-ап повинен асоціюватися із виразністю, сексуальністю та красою. Ваше завдання – обрати кілька косметичних продуктів, які у поєднанні покажуть приголомшливий результат. Насамперед визначте, яким буде головний яскравий акцент. Для прикладу: smoky eyes або легкий нюд на повіках та шалений колір губ, який привертатиме увагу.

Любов

У День святого Валентина навіть макіяж повинен символізувати щире та чисте кохання. Адже навіть саме це почуття вже робить жінку красивою. Аби створити такий б’юті-образ, керуйтеся власними емоціями, використовуйте гліттер для тіла, шиммер, парфуми та спреї, які вдало доповнять ваш макіяж та додадуть легкості зачісці.

Для тіла візажистка Марта Гунька радить застосовувати гліттер, призначений для мейк-апу, у вигляді спрею, а для повік – косметичну слюду та блискітки.

Поради для макіяжу до Дня святого Валентина